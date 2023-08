Afrique: Kagame à Rajoelina - 'Vous avez un ami et un partenaire au Rwanda'

Le président Rajoelina et Madagascar ont été à l'honneur durant le dîner d'état donné par son homologue rwandais, lundi. Ce dernier a affirmé que le locataire d'Iavoloha a un partenaire au Rwanda dans sa quête de l'émergence de Madagascar.

Un allié de taille. à s'en tenir au discours de Paul Kagame, président rwandais, durant le dîner d'état, lundi, c'est ce que Andry Rajoelina, président de la République, et Madagascar, ont acquis durant la visite officielle du chef de l'état, au Rwanda. "Monsieur le Président, je tiens à vous assurer que vous avez un ami et un partenaire au Rwanda.

C'est dans cet esprit que je voudrais porter un toast aujourd'hui, pour une bonne santé à votre Excellence et un lien d'amitié durable au peuple rwandais et au peuple malgache", déclare Paul Kagame, s'adressant personnellement à Andry Rajoelina. Des mots prononcés durant son discours au dîner d'état qu'il a donné en l'honneur du locataire d'Iavoloha, au "Kigali convention center". S'agissant d'une visite officielle, la rencontre entre les deux chefs d'état, lundi, est le point d'orgue du déplacement présidentiel au Rwanda.

Durant la cérémonie qui s'est tenue au palais d'état à l'Urugwiro village de Kigali, la coopération économique entre Madagascar et le Rwanda a été scellée par un protocole d'accord. Pendant le dîner d'état, il a visiblement été question de souligner les liens d'amitié tissés entre les deux pays, mais aussi entre les deux Présidents. Sur le fond et dans la forme, l'événement a, de prime abord, été organisé à cet effet. Les artistes qui ont animé le dîner d'état se sont appliqués à inscrire des chansons en malgache dans leur répertoire, notamment, le morceau "Namana", de Zopanage.

Le dôme du "Kigali convention center", le monument qui fait l'image de la capitale rwandaise a été aux couleurs blanc, rouge et vert du drapeau malgache, pour l'occasion. Afin de souligner la dimension de la visite officielle, les membres du gouvernement rwandais et l'ensemble du corps diplomatique officiant au Rwanda ont été présents à l'événement. L'amitié et le partenariat affirmé par le président rwandais sont à l'adresse du président Rajoelina, mais aussi, en soutien à la politique de développement mise en oeuvre dans la Grande île et sa quête d'émergence. Un partenariat qui prévaut aussi dans l'idée de la coopération Sud-Sud, dans l'optique d'une Afrique émergente.

Alliés

"Madagascar et le Rwanda partagent la même vision en ce qui concerne notre objectif à long terme pour apporter le développement à nos peuples, mais aussi pour une Afrique prospère", ajoute Paul Kagame. "C'est la raison pour laquelle je suis ravi que vous vous soyez rendu dans notre pays. Nous avons toujours gardé de bons souvenirs de votre visite dans notre pays en 2019. Nous avons pu échanger sur ce que nous pouvions faire ensemble pour apporter de grands changements dans nos pays", ajoute le président rwandais.

Sur sa lancée, Paul Kagame fait le lien entre le partenariat entre Madagascar et le Rwanda, avec l'idée d'une Afrique émancipée. "Nous allons prendre en main ensemble notre propre destinée. Non seulement, l'avenir de nos deux pays, mais aussi, celui de tout le continent. (...) Nous devons nous asseoir ensemble et élaborer de meilleures stratégies afin de mieux bénéficier de nos richesses collectives", soutient-il. En réponse, Andry Rajoelina met également l'accent sur l'amitié entre lui et son hôte, en démarrant son allocution par "cher ami".

Le locataire d'Iavoloha, lui aussi, a mis en lien le partenariat entre la Grande île et le Rwanda et la quête d'une Afrique émergente. "Il y a des armes beaucoup plus puissantes que les armes et les missiles. C'est notre population, nos terres et nos richesses. Je suis personnellement convaincu qu'on peut changer l'histoire du continent africain", déclare-t-il, en ajoutant, "et c'est pour cela que je suis rassuré, monsieur le Président, par rapport à votre discours que Madagascar a un ami. Que Madagascar a un allié (...)".

Cette "alliance", affirmée entre les deux pays porte d'abord sur le partage d'expérience en termes de développement. "(...) on compte sur vous pour partager votre expérience de réussite avec Madagascar. Je suis à la fois encouragé et enthousiaste de constater que le Rwanda a su prendre la voie d'une Afrique qui réussit. Une Afrique qui brille", ajoute le locataire d'Iavoloha.

"Vous avez pu démontrer que l'Afrique doit et peut devenir et être une solution. (...) La délégation malgache et moi-même rentreront dans le pays avec la détermination de construire et d'accélérer le développement tel que l'a démontré le Rwanda. Je suis heureux que nous avançons ensemble et que cette visite soit le début d'une longue histoire d'amitié entre nos deux pays et de développement partagé au service de nos peuples", conclut Andry Rajoelina, dans une allocution prononcée en impromptu.