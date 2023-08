Madagascar: Présidentielle 2023 - Soutien de l'International Démocrate-Centriste à Hajo Andrianainarivelo

Le parti Malagasy Miara-Miainga, à travers son président national, inspire la confiance de l'International Démocrate-Centriste.

L'annonce de la candidature de Hajo Andrianainarivelo à la prochaine élection présidentielle n'enchante pas seulement ses partisans. Même au-delà de la frontière malgache, elle a fait beaucoup d'heureux. Ce lundi, l'International Démocrate-Centriste (IDC-CDI) s'est félicité de cette décision. A travers une missive, il a montré sa volonté de soutenir le patron du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM).

« L'IDC-CDI souhaite, au candidat Hajo Andrianainarivelo et au Parti Malagasy Miara-Miainga (MMM), beaucoup de succès lors des prochaines élections présidentielles malgaches, dont le premier tour est prévu le 9 novembre et le second tour le 20 décembre 2023 », peut-on lire dans le communiqué. Présent dans 83 pays et constitué par 109 formations politiques, l'IDC-CDI est un soutien de taille pour Hajo Andrianainarivelo. D'autant plus que ce dernier fait partie de son bureau exécutif.

Troisième larron

« Nous croyons en la candidature de Hajo Andrianainarivelo comme seule alternative valable pour Madagascar afin de tourner la page sur les 20 ans de discorde qui ont plongé le pays dans l'abîme », continue la missive. En effet, depuis le début de l'année 2000, le débat politique s'est surtout tourné sur la rivalité entre l'ancien président Marc Ravalomanana et le président Andry Rajoelina.

%

Même la présidentielle de 2014, avec un duel Hery Rajaonarimampianina-Jean Louis Robinson au second tour, n'était qu'un affrontement à distance entre les deux hommes forts du pays suite au ni...ni.

Avec l'échéance électorale qui arrive à grands pas, l'idée d'un troisième larron gagne du terrain. Un rôle que l'ancien ministre compte bien jouer. En tout cas, lors de sa dernière participation à cette course à Iavoloha, Hajo Andrianainarivelo a pu se placer à la troisième place en dépassant la barre des 10%. Les convaincus du patron du MMM espèrent d'ailleurs qu'après quelques mois, Madagascar aura un président membre de l'IDC-CDI.

Élection libre

La compétition s'annonce rude. Avec un Marc Ravalomanana qui va jouer son va-tout et un Andry Rajoelina déterminé à défendre son trône, Hajo Andrianainarivelo doit avoir les reins solides. Quoi qu'il en soit, dans le camp du MMM, la volonté ne manque pas. Il revendique seulement que les règles du jeu soient claires et que tout le monde se conforme à la loi. Hier, l'IDC-CDI a réitéré son souhait d'avoir des élections libres.

« Nous sommes convaincus de la nécessité d'assainir le processus électoral à Madagascar en rétablissant la liberté de réunion dans les lieux publics pendant la période de précampagne, afin d'assurer le changement démocratique dans le pays et d'élever le niveau de vie des ménages », poursuit le communiqué avant de terminer que « l'IDC-CDI plaide donc pour des élections libres et inclusives qui respectent les lois en vigueur afin d'assurer la stabilité politique, gage de croissance économique et de prospérité ». A exactement trois mois du premier tour de la présidentielle, l'IDC-CDI ne souhaite qu'un climat électoral favorable pour Madagascar.