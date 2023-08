Madagascar: Nations Unies - Des stages rémunérés pour les étudiants et nouveaux diplômés

Le système des Nations Unies offre un programme de stage de 3 à 6 mois avec une allocation mensuelle. Six postes sont disponibles et les candidats intéressés auront jusqu'au 14 août pour déposer leur dossier de candidature.

Le système des Nations Unies à Madagascar (SNU) lance un programme de stage pour l'année 2023. Ce Programme offre aux étudiants et aux récents diplômés, issus de milieux universitaires, la possibilité de renforcer leur capacité à travers un cadre de travail et un encadrement professionnel. Les stagiaires de l'Organisation des Nations Unies bénéficient d'opportunités d'apprentissage par l'expérience, dans le secteur humanitaire et d'une expérience de stage significative qui soutiendra leur développement académique, professionnel et personnel.

Pour les critères d'éligibilité, le candidat doit être enregistré comme étudiant dans une université ou avoir fini ses études dans les deux dernières années, avoir au moins 18 ans , avoir la maîtrise d'au moins une des langues de travail des Nations Unies, notamment le français ou l'anglais, excellente performance académique, n'avoir aucun membre de famille direct (père, mère, frère, soeur), travaillant aux Nations Unies, être malgache.

Avantages

Le programme de stage du Système des Nations Unies offre aux étudiants et aux récents diplômés issus de milieux universitaires la possibilité d'acquérir une expérience de travail pratique directe. Le SNU offre également une allocation mensuelle aux stagiaires. La durée des stages va de 3 à 6 mois.

%

Il y a six offres de stage disponibles dans le programme : un(e) stagiaire national(e) en Éducation, d'une durée de six mois, UNICEF à Antananarivo. Un(e) stagiaire national(e) en Modélisation de la chaîne d'approvisionnement, d'une durée de six mois, UNICEF à Antananarivo. Un(e) stagiaire national(e) en Optimisation des process logistique-documentation des efforts en cours /gap, d'une durée de six mois à Antananarivo. Un(e) stagiaire national(e) en information communication and technology (ICT), pour une durée de six mois. Un(e) stagiaire national(e) en Alimentation Mwater, d'une durée de quatre mois.

Les candidats intéressés par ces postes sont priés de postuler uniquement en ligne et d'y joindre en fichiers attachés un CV détaillé, une lettre de motivation précisant le stage qui les intéresse, un relevé des notes et une copie du diplôme le plus élevé. Les Nations Unies ne perçoivent de frais à aucun stage de recrutement.