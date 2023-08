Madagascar: Jeux des Îles - Appuis alimentaires et nutritionnels, à l'équipe nationale

Les Barea poursuivent leur préparation, dans le cadre des Jeux des Îles, à domicile du 25 août au 3 septembre. La société Nutrifood appuie les athlètes au niveau de la nutrition et de l'alimentation durant leur regroupement.

Les préselectionnés du Barea pour la onzième édition Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) poursuivent leur préparation, au stade annexe Barea Mahamasina. Lors de la séance d'entraînement d'hier, la société Nutrifood, d'Ivinso Group, a offert des appuis alimentaires et nutritionnels aux Barea qui représentent Madagascar à cette joute Indianocéanique.

« Nous avons répondu à l'appel du ministère de l'Economie et des finances ainsi que celui du secrétariat d'Etat en charge de la Gendarmerie, départements coaches de l'équipe nationale de football, qui ont sollicité des appuis pour les footballeurs actuellement regroupés pour leur préparation dans le cadre des Jeux des îles », indique Shekinah Andriamanarivo, directrice des relations publiques auprès de Inviso Group. Les appuis remis par Nutrifood sont composés de céréales instantanées fortifiées sans gluten Nutrilait fabriquées par la société Nutrifood, l'une des entreprises du groupe.

« Fabriqué à base de riz et de maïs, et contenant des minéraux et des vitamines, Nutrilait est idéal pour les adultes qui effectuent des efforts physiques importants en tant que compléments nutritionnels. La quantité des produits que INVISO Group devrait suffire pour assurer des compléments alimentaires équilibrés aux sportifs concernés jusqu'à la fin du regroupement », poursuit-t-elle.

%

Felix Rôrô Rakotondrabe, sélectionneur des Barea, n'a pas manqué de remercier les ministères coaches ainsi que la société Nutrifood au nom du staff et des joueurs pour leur soutien. « Votre appui est important pour nous, et nous osons espérer que cela va perdurer. Ces jeux sont importants pour les joueurs parce qu'il s'agit de défendre l'honneur du pays, et nous allons tout faire pour assurer », confie coach Rôrô.

Préparation intense

Trente ans après l'année 1993, les Barea de Madagascar visent la médaille d'or à domicile. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe se préparent à fond pour l'honneur de la Grande Île. « Nous travaillons physiquement, moralement, les techniques ainsi que les tactiques. On a encore trois semaines pour bien nous préparer. En outre, cette édition est différente des autres. Les adversaires de leur côté ne se laisseront pas faire facilement. Par ailleurs, Madagascar est l'hôte de la compétition, donc nous sommes dans l'obligation d'être les grands favoris, mais ce n'est pas si facile de le gérer », indique Rôrô.

« Normalement, on devrait sortir la liste finale des 23 joueurs pour les jeux, mais on a encore des soucis. Quatre joueurs de l'Elgeco Plus participeront à la Coupe de la CAF et seront absents aux première et deuxième rencontres. Certains expatriés de La Réunion ont participé à la Coupe de La Réunion et ils ont prévu de rejoindre les équipes ce 12 août. de ce fait, je vais expliquer la situation au sein du Comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI) et de demander s'il y a une possibilité de dévoiler la liste finale un peu plus tard », a-t-il ajouté.