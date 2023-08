Ile Maurice: Élections 2019 au n°15 - Trois jours de débats pour la pétition de Sayed-Hossen

La contestation de l'élection du député Gilbert Bablee par le candidat malheureux de l'Alliance nationale, Cader Sayed-Hossen, sera prise sur le fond les 3, 4, et 5 octobre.

Le juge Benjamin Marie Joseph étant parti à la retraite, un nouveau bench de deux nouveaux juges sera constitué par la cheffe juge, Rehana MunglyGulbul, pour entendre les débats sur cette pétition électorale. Cader Sayed-Hossen conteste l'élection de Gilbert Bablee dans la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix) lors du scrutin de novembre 2019. Ce dernier s'est classé à la troisième place et Cader Sayed-Hossen réclame un nouveau décompte des voix.

Dans un jugement interlocutoire rendu le 11 janvier, l'ex-juge Benjamin Marie Joseph et la juge Raatna Seetohul Toolsee ont administré un camouflet au commissaire électoral Irfan Rahman, qui voulait contester la décision des juges, en lui ordonnant de fournir des «personal answers» sur le décompte des voix dans la circonscription n°15 aux dernières élections générales. Dans leur jugement du 11 janvier, l'ex-juge Joseph et la juge Toolsee ont donné gain de cause à Cader Sayed-Hossen. Ils ont sommé Irfan Rahman et la Returning Officer de la circonscription n°15, Marie Esthelle Lambert-Henry, de fournir des «personal answers» sur le décompte des voix par rapport aux résultats de ce scrutin.

Insatisfait de cette décision, le commissaire électoral avait voulu recourir au Conseil privé pour contester le verdict interlocutoire des juges Joseph et Toolsee. Il a obtenu une autre gifle de la Cour suprême, composée de la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et du juge David Chan, qui ont rejeté sa demande. Aux frais de l'État et des contribuables mauriciens, le commissaire électoral, Irfan Rahman, lui-même un ancien magistrat de la cour intermédiaire, avait retenu les services de Me Sarah Hannett, King's Counsel, pour le représenter en Cour suprême. Sa tactique dilatoire pour retarder le dénouement de cette pétition électorale n'aura pas abouti.

Entre-temps, le pétitionnaire Cader Sayed-Hossen, avons-nous appris, aura pris ses distances du Parti travailliste. Le temps nous dira quel sera son prochain move. Il a retenu les services de Meᣵ Gavin Glover et Robin Ramburn, Senior Counsels, et de Me Raju Sewraj, Senior Attorney.