Ile Maurice: Infraction à l'ICTA - Le portable d'Alain Malherbe examiné

Alain Malherbe est retourné au Central Criminal Investigation Department (CCID), hier mardi 8 août. Les enquêteurs ont procédé à l'examen de son portable dans le cadre de l'enquête initiée pour infraction à l'Information and Communications Technologies Act (ICTA).

La veille, soit le lundi 7 août, l'expert en milieu maritime à la retraite avait été interrogé pendant plus de trois heures. La police lui reproche d'avoir publié, sur Facebook, certains documents et des informations susceptibles de porter atteinte à la paix publique et à la sécurité du pays. Les posts faisaient état de la mauvaise gestion de la Mauritius Ports Authority et d'abus de l'argent public.

Son avocat, Me Shakeel Mohamed, avait déploré que la convocation de son client ait pris une tournure politique. Selon l'homme de loi, la police a utilisé cette affaire pour tenter d'obtenir des informations sur d'autres politiciens. «On a essayé à savoir si Alain Malherbe avait parlé à Arvin Boolell ou à Rama Valayden. Qui sont les gens avec qui il a communiqué. On lui a posé des questions à propos des opposants politiques», a affirmé Me Shakeel Mohamed.

Le domicile d'Alain Malherbe, sis à Bain-Boeuf, a également été perquisitionné. Il a été autorisé à rentrer chez lui après l'exercice de l'IT Unit de la police et devra se tenir à la disposition des enquêteurs.