Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 9 Aout 2023

Cote d’Ivoire : Pdci-Rda - Le Général Gaston Ouassénan Koné, vice-président du parti, est décédé

Le Général Gaston Ouassénan Koné, vice-président du Pdci-Rda, est décédé ce mardi 8 août 2023 à Abidjan, une semaine jour pour jour après le décès de l'ex-Président Henri Konan Bédié, dont il était l'un des fidèles compagnons. Né le 24 avril 1939 à Katiola, Gaston Ouassénan Koné est un officier supérieur, homme politique et romancier ivoirien. Commandant des opérations durant la crise du Guébié, il fut par la suite, ministre dans plusieurs gouvernements. (Source : Fratmat.info)

Nigeria : La Cedeao affaiblie face aux putschistes- Tinubu écarte l’option armée au Niger…

Les dirigeants de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se réuniront ce jeudi 10 août à Abuja pour se pencher sur la situation politique au Niger, théâtre d’un coup d’Etat qui a mis fin au régime de Mohamed Bazoum.Bola Tinubu et ses pairs qui avaient bombé les torses, menaçant de déloger les putschistes par la force, se sont retractés. L’option militaire n’est plus de mise, place désormais à la diplomatie.« La diplomatie est la meilleure voie à suivre pour résoudre la crise au Niger », a annoncé la présidence nigériane. Une approche que la junte refuse pour le moment. ( Source :africaguinee.com)

Guinée : Nouvelle alerte critique sur Kassory - « Son mal progresse tous les jours… »

L’ancien Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana est alité à la Clinique Pasteur de Conakry depuis le mois de février. Accusé de « détournement présumé de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption », le dernier chef du Gouvernement d’Alpha Condé, renversé le 05 septembre 2021 réclame une évacuation sanitaire qui a été rejetée par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). ( Source :africaguinee.com)

Rca : Lutte contre l’insécurité- Six présumés braqueurs arrêtés par la police dans le 8e arrondissement

Six présumés braqueurs ont été appréhendés, ce 06 août à l’aube, dans le 8ème arrondissement de Bangui. Ces derniers, qui venaient de d’achever leurs actions, ont été cueillis par des éléments de la police. Deux d’entre eux ont reçu des balles tandis que leur chef armé s’est échappé. C’est après plusieurs minutes d’échanges de tirs avec la police, que ces présumés braqueurs ont été interpellés. Leurs âges varient entre 15 et 24 ans. Le commissaire de police du 8ème arrondissement de Bangui explique les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont été arrêtés.

Gabon : Aide publique au développement - 76 millions d’euros engagés par l’Afd au Gabon en 2022

Dans le cadre de ses activités et interventions au Gabon, au cours de l’exercice 2022, l’Agence française de développement (Afd) a débloqué 76,6 millions d’euros, soit (50,161 milliards de francsCfa) pour 11 projets en exécution. Selon le bilan d’activité Afrique centrale 2022, de l’Agence française de développement, le Gabon, quatrième pays après le Congo en termes de montants perçus et de projets en exécution, a capté en 2022, pour 11 projets en réalisation, 76,6 millions d’euros soit 15,96% des 480 millions d’euros mis à disposition pour les projets en Afrique centrale sur la même période. Cet appui financier, en hausse de 31,6 millions d’euros par rapport à 2021, a essentiellement été orienté vers la protection de la biodiversité, l’accès à la santé et à l’éducation. (Source :alibreville.com)

Sénégal : De Doha- Karim Wade lance un appel au retour au bercail des libéraux

Karim Wade, candidat déclaré du Pds, a lancé un appel au retour au bercail aux libéraux qui ont quitté la formation de son père pour Bennoo Bokk Yaakaar, notamment. Les Échos, qui vent la mèche, informe que l’ancien ministre d’État a contacté plusieurs anciens caciques du PDS par Whatsapp et à des heures avancées de la nuit.L’un d’entre eux acquiesce, sous anonymat, dans les colonnes dudit journal : «Il nous a appelé pour nous parler de sa prochaine participation aux élections présidentielles de février prochain. (…) Ce qu’il veut est qu’une fois qu’il sera de retour, nous autres qui étions aux côtés de Me Abdoulaye Wade, qui croyons au libéralisme, au développement du Sénégal, puissions continuer ce que Macky Sall a commencé.» (Source :adakar.com)

Mali : Commission mixte de coopération Burkina Faso- Olivia Rouamba fait le point à Assimi Goïta

Dans le cadre de la tenue de la 10è session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba séjourne à Bamako au Mali. Elle a été reçue en audience ce mardi 8 août 2023 par le président de la Transition, Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta. Au cours de cet entretien le ministre Olivia Rouamba a fait le point des travaux de la 10è session de la Commission mixte de coopération au Chef de l’Etat. Elle a assuré que les rapports sont au beau fixe, et les départements en charge des Affaires étrangères des deux pays œuvrent à la consolidation des relations de bon voisinage et à l’intégration parfaite des deux peuples conformément à leurs aspirations communes.

Niger : Gouvernance- Des nouvelles nominations aux hautes fonctions militaires

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le général Tiani Abdourahamane a procédé, ce lundi 7 août, à des remplacements au sein de la hiérarchie militaire. Au terme de ces décrets, Le Général de Brigade Amadou Didilli est nommé Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la paix (Hacp). Le Général de Brigade Abou Tagué Mahamadou, Inspecteur Général des Armées et de la gendarmerie nationale. Pour sa part, le Colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d’état-major particulier du président de la République quand le Lieutenant-Colonel Habibou Assoumane, Commandant de la garde présidentielle. Un peu plus tôt dans la soirée, l'ancien ministre des Finances, Mahamane Lamine ZEINE a été nommé premier ministre de la transition. (Source :Anp)