Afrique: Coopération Chine - Madagascar - Un échange commercial de 2,08 milliards de dollars en 2022

Mutuellement avantageuses. Les relations économiques entre la Chine et Madagascar sont au beau fixe et profitent aux deux parties

Zhang Wei, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine à Madagascar a dressé, hier au cours du Forum des médias qui s'est tenu au Tometal Hôtel à Mahamasina, un bilan plutôt encourageant de la coopération entre les deux pays.

Croissance de 30%

Les chiffres parlent, en effet d'eux-mêmes puisque le volume du commerce sino-malgache est de 2,08 milliards d'ariary. Ce qui représente une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. La balance commerciale est cependant en faveur de la Chine puisque les importations de Madagascar en provenance de Chine ont atteint 1,46 milliard de dollars, soit une hausse de 14%, tandis que les exportations de Madagascar vers la Chine se sont élevées à 625 millions de dollars, soit une augmentation de 88%. Mais la situation est appelée à s'améliorer dans les années qui viennent puisque le rythme de croissance des exportations malgaches est remarquablement supérieur à celui des importations en provenance de Chine « Cela permettra d'améliorer l'équilibre commercial entre nos deux pays », a indiqué le diplomate chinois.

IDE

L'excellence des relations entre Madagascar et la Chine se manifeste également à travers la croissance des investissements directs étrangers (IDE). En effet, ces dernières années, les entreprises chinoises ont investi de plus en plus activement à Madagascar. Le stock d'IDE chinois à Madagascar fin 2021 se situe à 323 millions de dollars US. Les entreprises chinoises installées à Madagascar sont principalement actives dans les domaines des travaux publics, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de la pêche, des télécommunications, de l'hôtellerie et restauration, ainsi que du secteur minier, créant ainsi un grand nombre d'emplois locaux. Un exemple typique est l'entreprise Madagascar King Deer Cashmere, une entreprise chinoise productrice et exportatrice de produits de cachemire qui s'est installée à Madagascar depuis plus de 20 ans et emploie environ 5000 ouvriers locaux pendant la saison de production. Cette entreprise est ainsi connue pour sa contribution dans la création d'emplois pour la population locale et ses apports en devises. Par ailleurs, les entreprises chinoises s'intègrent activement dans la communauté locale, et assument leur responsabilité sociétale .

%

Dons

En matière d'aide publique au développement, de nombreux projets réalisés en partenariat avec la partie chinoise, principalement sous forme de dons, sont en cours. Notamment dans les domaines des infrastructures routières et d'adduction d'eau. Le Chargé d'affaire a notamment cité le Palais des sports, l'hôpital Anosiala, le centre de conférence international et la route des oeufs qui sont tous devenus des « symboles importants de l'amitié entre les deux pays ». Pour préparer les 11e Jeux des îles de l'océan Indien, un total de 51 athlètes et entraîneurs malgaches ont participé à un entraînement de haute qualité pendant 120 jours en Chine dans le cadre du projet d'urgence d'assistance technique pour la coopération sportive de Madagascar, et des entraîneurs chinois sont venus à Madagascar le 11 juillet pour mener un entraînement intensif avant les compétitions. En avril dernier, les deux parties ont signé un accord-cadre sur le projet de la centrale hydroélectrique de Ranomafana.

Invité d'honneur

La présence de Madagascar à la troisième édition de l'Exposition économique et commerciale sino-africaine (CAETE) témoigne également de cette volonté des deux pays de développer leurs relations économiques et commerciales. Choisi parmi les pays invités d'honneur de cette manifestation, Madagascar a été représenté par une forte délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla. Dans un stand de 300 mètres carrés, sept entreprises malgaches ont présenté divers produits phares de la Grande île tels que la vanille, le girofle, le rhum, le chocolat, le cacao, les huiles essentielles et le textile. Une grande opportunité pour la visibilité internationale du pays quand on sait que l'édition de cette année a attiré plus de 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, 12 organisations internationales et plus de 1700 entreprises, associations commerciales, chambres de commerce et institutions financières chinoises et africaines.