Madagascar: Feon'Anjomara Vaovao - Un grand live pour ses 20 ans

Cela faisait deux décennies que ce chœur chante avec le cœur en louant Dieu. Le groupe a toujours la voix intacte, et continue d'annoncer la bonne parole. Le temps passe vite !

L'Ecar Kristy Mpanjaka Manjakaray héberge un grand concert évangélique, dimanche 13 août prochain, à partir de 14 heures pour le 20ème anniversaire du F.A.V ou Feon'Anjomara Vaovao. Prêcher la bonne parole à travers les chansons, c'est ce qu'a toujours fait ce collectif. Composée d'une bonne quarantaine de membres, cette chorale a su traverser le temps. Leurs chansons sont choisies en son de réveil par la plupart des radios, aussi bien dans la capitale que dans les régions. Hymnes de la foi, elles sont souvent chantées lors des messes oecuméniques.

Cet évènement sera ainsi une occasion pour les apôtres de la musique évangélique de voir F.A.V. sur les planches. Deux groupes seront également dans la partie, il s'agit de Reko et Ritsoky ny fanahy. Le premier a un style assez urbain. Les jeunes auront leur part et se réjouiront en tendant les mains en l'air, les yeux rivés vers le ciel. Le dernier groupe offrira un gospel à mi-chemin entre le gasy-gasy et le chant religieux chrétien.

Certes, cette organisation est consacrée à la fête du F.A.V., mais le but est de prier le Seigneur pour réconforter les coeurs, renforcer la foi, se tourner vers l'éternel car la vie devient de plus en plus dure. Dimanche prochain, l'ambiance sera bien évidemment conviviale. Le public souhaite que F.A.V. soit toujours là dans les vingt années à venir !