Afrique: Paul Kagamé. Madagascar était à l'honneur durant la visite du Chef de l'Etat au Rwanda - Le président du Rwanda déclare être un allié proche d'Andry Rajoelina

Historique. Le dôme du Kigali Convention Center a été colorié aux couleurs du drapeau » Maintso - Fotsy - Mena » lundi soir. Cette infrastructure emblématique est un lieu d'évènements haut de gamme au Rwanda extrêmement populaire dans la Région d'Afrique de l'Est, comme la Tour Eiffel à Paris, le Statut de la Liberté à New York, le Burj Khalifa à Dubai.

En effet, Madagascar était à l'honneur durant la visite officielle du Président Andry Rajoelina dans le Pays des Mille Collines. Un dîner d'Etat au nom du numéro Un Malagasy a été organisé lundi soir au Kigali Convention Center. Plusieurs hautes personnalités au Rwanda dont les membres du gouvernement rwandais au grand complet, des grands investisseurs venant des quatre coins du monde, ainsi que les membres du Corps diplomatique et Consulaire résidant au Rwanda, ont été présents parmi les invités de marque de cet évènement. Un toast au nom d'Andry Rajoelina a été prononcé par le président Paul Kagamé à la fin de son discours. Un discours durant lequel ce dernier a réaffirmé son soutien » entier, sincère et sans condition » à l'endroit du locataire d'Iavoloha.

» Namana « . » Monsieur le président, je tiens à vous assurer que vous avez un ami et un partenaire au Rwanda « . Le président Kagamé a annoncé officiellement et devant un parterre d'invités qu'il est un allié proche d'Andry Rajoelina. Un allié de taille car il s'agit de l'un des Chefs d'Etat les plus influents d'Afrique. A souligner le moment fort de cette soirée lorsque les artistes rwandais à l'animation de ce dîner d'Etat ont chanté la chanson » Namana » du groupe Malagasy Zopanage, fortement applaudi par l'assistance.

Une manière pour le numéro Un rwandais d'exprimer son amour fraternel à l'endroit d'Andry Rajoelina. Mais cette alliance ne concerne pas uniquement la politique. C'est aussi et surtout économique. Le locataire du Urugwiro village de Kigali a confirmé que Madagascar et le Rwanda avanceront main dans la main pour apporter de grands changements dans les deux pays. » Ainsi, nous allons prendre en main ensemble notre propre destiné. Non seulement l'avenir de nos deux pays, mais aussi, celui de tout le Continent... Nous devons nous asseoir ensemble et élaborer de meilleures stratégies afin de mieux bénéficier de nos richesses collectives « , a-t-il déclaré.

Points de collaboration. » Je suis heureux que nous avançons ensemble et que cette visite soit le début d'une longue histoire d'amitié entre nos deux pays et du développement partagé au service de nos peuples « . C'est ce qu'à déclaré pour sa part le président Andry Rajoelina. En effet, cette visite marque le début d'une coopération forte entre Madagascar et le Rwanda. Plusieurs points de collaboration ont été décidés durant ce voyage. En vue de la mise oeuvre des conventions de partenariat signées durant cette visite, une délégation rwandaise se rendra à Tana incessamment.

ZES. Hier, le Chef de l'Etat a visité la Zone économique spéciale (ZES) de Kigali. 10 ZES sont en place au Rwanda dont 8 zones industrielles. Etablie sur une superficie de 378ha, la ZES de Kigali est composée de 150 entreprises et usines dont 5% d'usines agroalimentaires, 60 % des industries de transformation, 35 % des institutions financières, des sociétés de services et des sociétés de logistique.

Parmi les grandes firmes implantées dans cette ZES figure l'Africa Improved Food qui a pour objectif de produire des compléments nutritionnels ou « supers céréales » de qualité. L'entreprise participe à la lutte contre la malnutrition notamment chez les enfants. Le gouvernement rwandais détient 7% des actions de cette société.

Centre de transformation numérique. Le « Kigali innovation City », oeuvrant dans les nouvelles technologies, se trouve également dans cette ZES. Le but de sa création est de devenir le centre de la transformation numérique en Afrique. La mise en place de la ZES a été rendu possible grâce à la coopération du gouvernement rwandais et d'investisseurs privés.

Le coût des investissements de la ZES de Kigali est de 3 milliards de dollars, tandis que l'exportation des biens qui y sont produits rapporte 500 millions de dollars par an au Rwanda. Le site emploie 15 000 personnes. Pour ce qui est de Madagascar, le processus est en cours en vue de la mise en place des ZES de Moramanga et de Fort Dauphin. Après une visite de la ville de Kigali, le Président de la République Andry Rajoelina a conclu sa visite officielle par une rencontre avec la diaspora Malagasy au Rwanda.