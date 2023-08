Madagascar: Exposition « Mitodiha anie » - Un atelier de dessin gratuit demain

Depuis le début de ce mois, les amateurs d'art ont eu l'opportunité d'assister à une manifestation artistique plutôt particulière au centre culturel malgache Ivon-toeran'ny Kolotsaina Malagasy ou IKM Antsahavola.

Intitulée «Mitodiha anie!», l'exposition qui est en cours dans ce haut-lieu de la culture promet de fasciner les visiteurs par la richesse de ses oeuvres, une occasion unique de découvrir des créations originales et inspirantes.

Le mois d'août est consacré au «Portrait» à l'IKM Antsahavola, comme chaque année. Justement cette exposition a été organisée par l'IKM en collaboration avec l'Association Varatava, une association d'artistes peintres portraitistes. Cette exposition de portraits sera encore disponible jusqu'au 16 août prochain.

Ainsi, les passionnés d'art auront encore la possibilité d'admirer des pièces uniques des membres de l'Association et se laisser transporter par différentes thématiques explorées par les artistes exposants. « Chaque oeuvre exposée est le reflet d'une vision particulière, d'un message à transmettre », apprend-on des organisateurs. En explorant les différents formats et médiums utilisés, les curieux pourront voyager à travers des univers esthétiques variés et captivants. En un mot, «Mitodiha anie!» interpellera sur la diversité et la créativité des talents artistiques présents lors de cet événement.

Mais des chefs-d'oeuvre plus récents, issus des derniers ateliers prodigués par l'Association, en marge de cette exposition, depuis le début du mois y seront également exhibés. D'ailleurs, un dernier atelier gratuit animé par Varatava Association est programmé pour demain 10 août, à partir de 14 heures à l'IKM. Il sera axé sur la coordination de l'oeil, du cerveau et de la main. Cet atelier est en quelque sorte une manière pour l'association d'inviter le public à prendre goût à la pratique du dessin, à goûter à ses bienfaits. Outre l'amusement que l'on peut en tirer, dessiner réduit le stress, stimule l'imagination et permet d'exprimer librement ses émotions, pour ne citer que ceux-là.

Bien sûr, l'Association Varatava souhaiterait, durant cet événement culturel, mettre en lumière sa raison d'être. Rendez-vous à l'IKM Antsahavola donc pour tous les férus d'art et les amateurs de découvertes.