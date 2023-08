Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Les athlètes accueillis en héros

Tout juste rentrés de Kinshasa, d'où ils sont revenus avec 7 médailles dont deux en or, les membres de la délégation malgache ont été accueillis par le ministère de la Jeunesse et des sports, les fédérations, les athlètes, la famille et les amis.

Retour triomphant de la délégation. Ils ont été accueillis par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Lovatiako Ralaivao et du directeur général des sports, Rosa Rakotozafy, représentant le ministre, Haja Resampa, hier, à l'aéroport d'Ivato. A Kinshasa, les athlètes malgaches n'ont pas démérité et ont beaucoup sué pour remporter des médailles.

La délégation sportive a remporté 7 médailles dont deux en or de Laura Rasoanaivo en judo et de Sidonie Fiadanantsoa en 100m en athlétisme, 3 en argent de Fabio Rakotoarimanana en tennis de table, de Narindra Rakotovao en judo et de Mbola Rakotoniaina en lutte, et deux bronzes des Ankoay féminin et de Soloniaina Malala, en lutte africaine. « Vous avez porté haut les couleurs du pays aux Jeux de la Francophonie. Nous remercions tous les acteurs qui ont permis l'obtention des résultats », a fait savoir, Lovatiako Ralaivao, secrétaire général au sein du MJS.

Futurs adversaires. Après un séjour de presque 13 jours en terre congolaise, la délégation est de retour au pays. Comme bon nombre de ces athlètes sont sélectionnés pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien, ils vont rejoindre directement leurs coéquipiers pour le regroupement. « Après la médaille d'argent à Kinshasa, je me fixe comme objectif, l'or aux Jeux des Iles. Nous avons deux semaines pour tout peaufiner et corriger les petites erreurs », nous a confié Mbola Rakotoniaina, médaillé d'argent en lutte.

%

Après 2007, la lutte revient parmi les disciplines des jeux des îles où la Grande Ile fait figure de favorite. A Kinshasa, ni les Seychellois, ni les Mauriciens n'ont remporté de médaille dans cette discipline. Les Ankoay ont remporté la première médaille du basket féminin aux Jeux de la Francophonie. « Cette médaille de bronze est synonyme de médaille d'or aux Jeux des Iles », a indiqué Rosa Rakotozafy, chef de la délégation aux Jeux de la Francophonie.

Sous la houlette de l'ancienne capitaine, Prisca Razananirina, cette génération 2023 a marqué l'histoire et comme elle est toujours le coach des Ankoay 5x5 aux Jeux des Îles, l'or est dans la ligne de mire. En 2019 à Maurice, Madagascar a réalisé un très beau doublé, pour cette 11e édition, quatre médailles d'or sont à la clé avec l'entrée du basket 3x3 comme discipline des jeux.

Les Ankoay médaillées sont invitées ce jour à la cérémonie de tirage au sort des disciplines collectives des Jeux des Iles. Les médaillés seront reçus par le chef de l'Etat, Andry Rajoelina, pour les honorer et les encourager. Les équipes nationales de football, de rugby, de handball, de volley-ball et de basket-ball seront fixées sur leurs futurs adversaires pour les 11es Jeux des Îles à domicile, du 25 août au 3 septembre 2023.