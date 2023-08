Madagascar: Cnaps - Vimbina Rahaingonjatovo prône la transparence et la bonne gouvernance

Une nouvelle tête prend les commandes de la caisse nationale de prévoyance sociale. Vimbina Rahaingonjatovo, qui a été nommé mercredi dernier par le conseil des ministres, a terminé les formalités de passation de service au niveau de cet établissement.

Une cérémonie dans ce sens a été organisée, hier, au siège de la Cnaps à Ampefiloha. L'ancienne directrice générale ad interim, Joslina Tsaboto, passe la main officiellement au nouveau maître des lieux et souhaitant « bon vent » à son successeur. « Des travaux ont été initiés, puis achevés au niveau de la caisse nationale de prévoyance sociale » a rappelé Joslina Tsaboto qui va partir définitivement à la retraite après trente-trois ans de service. Elle donne impression de sortir alors la tête haute malgré les cafouillages judiciaires qui l'a pris ces derniers temps.

Confiance

Vimbina Rahaingonjatovo a pris possession de son nouveau quartier général depuis hier et annonce déjà la couleur. « Nous allons promouvoir la transparence et la bonne gouvernance » a annoncé le nouveau directeur général de la caisse nationale de prévoyance sociale. Il veut redresser la barre et redorer le blason de l'établissement qui a été secoué par les scandales à répétition depuis ces quatre dernières années. Accusation de détournement de fonds, suspicion de népotisme et de corruption, tels sont les faits qui ont fait vaciller la Cnaps.

La crise a frappé de plein fouet le siège lequel a fini par fermer ses portes ces dernières semaines. Mais Vimbina Rahaingonjatovo, qui débarque en pleine tourmente, compte mettre fin à ces incertitudes et promet de « rétablir la confiance ». « On doit faire en sorte que la confiance des adhérents et des retraités soit rétablie » a-t-il annoncé hier lors de la passation de service à Ampefiloha.