Madagascar: Planification familiale - Plus de 1,1 million de femmes utilisent des contraceptifs

Le taux de prévalence contraceptive à Madagascar a connu une hausse. Selon les données du ministère de la Santé publique, 1 137 233 femmes utilisent des méthodes contraceptives.

Madagascar s'est engagé en faveur du partenariat mondial Family Planning 2030 (FP 2030) pour améliorer l'accès de toute la population malgache à la planification familiale. Les trois objectifs de Madagascar d'ici 2030 sont d'atteindre un taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union de 60%, un taux de besoins non satisfaits en PF de 8% et un indice synthétique de fécondité, égal à 3.

Selon le rapport du ministère de la Santé publique, 1 137 233 femmes sont convaincues d'utiliser la planification familiale si le pourcentage des bénéficiaires est actuellement de 54%. Ce résultat a été obtenu grâce aux stratégies mises en place par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Il y a, entre autres, les offres de services de santé reproductive à travers les cliniques mobiles dans les zones enclavées et éloignées des centres de santé. Après les échanges avec les médecins, les bénéficiaires peuvent choisir leur moyen de contraception.

En parallèle, des séances de sensibilisation sont également effectuées par les équipes de la clinique mobile sur les avantages de la PF et la loi sur la santé de la reproduction et planification familiale, promulguée en 2018 qui stipule dans son article 5 que : « Indépendamment de son âge, tout individu a droit à des services complets : information, éducation, communication, prise en charge, référence en matière de Santé de la reproduction et de planification familiale ».

Budget

Pour soutenir et renforcer les stratégies et les politiques en cours en matière de planification familiale, alignées sur le plan de développement du secteur de la santé (PDSS) pour la période 2020-2024 et le plan stratégique intégré de planification familiale et de sécurisation des produits de la santé de la reproduction (PSI PF/SPSR) 2021-2025 et ainsi garantir la continuité des efforts et progrès acquis lors de la mise en oeuvre du précédent PANB-PF, le ministère de la Santé , appuyé par ses partenaires techniques et financiers (PTF), a développé le plan d'action national budgétisé en PF (PANB-PF) 2021-2025.

Pour atteindre les objectifs de développement en matière de PF, un certain nombre de défis sont adressés par le PANB-PF, dont particulièrement le financement qui est extrêmement dépendant des aides externes alors que ces dernières ont tendance à diminuer en 2021 en ce qui concerne l'achat des produits contraceptifs et consommables médicaux et leur acheminement jusqu'au niveau des sites PF. Ce qui limite ainsi l'accès continu à des services de qualité en SR/PF.