Madagascar: Richianny Ratovo - Des mains qui valent de l'or

La majorité des délégations malgaches des Jeux de la Francophonie à Kinshasa sont rentrées à Ivato à 1 heure du matin ce lundi y compris Richianny Ratovo, médaillée d'or en peinture.

Richianny Ratovo, représentante dans la catégorie peinture lors de la compétition des Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, n'a pas laissé les circonstances la décourager dans sa quête de succès. C'est dans le domaine des arts visuels, englobant la peinture, la sculpture et la photographie, que l'espoir subsistait, puisque les autres catégories culturelles n'avaient pas obtenu de médailles.

À la dernière minute, le jury a proclamé le nom de Richianny Ratovo en tant que médaillée d'or dans la catégorie de la peinture. «J'étais incertaine quand j'ai entendu mon nom, car c'est un nom malgache et leur prononciation peut être difficile, mais lorsque j'ai entendu le mot Madagascar, mes larmes ont coulé sur mon visage, et nous avons tous entonné l'hymne national. J'étais profondément émue et touchée», raconte Richianny en évoquant son expérience pendant la compétition.

Avant leur départ, les compétiteurs malgaches, qu'ils soient dans le domaine sportif ou culturel, étaient inquiets quant à la possibilité de partir ou non, ce qui a engendré un court moment de perturbation lors des répétitions. Toute cette incertitude a créé une certaine instabilité au sein de l'équipe. « La préparation n'a pas été facile pour nous, même une fois sur place, il n'y avait pas de chambres disponibles à notre arrivée, alors que nous étions très fatigués à cause du voyage.

%

Nous avons immédiatement rejoint la cérémonie d'ouverture, et ce n'est qu'après celle-ci que nous avons finalement eu nos chambres. De plus, le repas a pris deux heures de file d'attente, car les 3000 participants des Jeux de la Francophonie se sont rassemblés pour le même repas. Tout cela a rapidement épuisé nos équipes, et ce n'est que trois jours plus tard que nous nous sommes adaptés au climat de Kinshasa et avons enfin bénéficié d'un bon hébergement », explique Richianny.

Fierté nationale

Richianny Ratovo a déjà remporté la lauréate du prix « Paritana » en 2021, et sa victoire aux Jeux de la Francophonie ne fait que confirmer son talent. En ne participant qu'à ces deux compétitions, elle a toujours brillé. Son avantage réside dans sa préparation minutieuse face à tous les imprévus possibles, y compris la pression, la réalisation rapide d'une peinture, les voyages à l'étranger, le décalage horaire et le manque de sommeil.

«Ce qui s'est passé à Kinshasa n'est pas une grande surprise pour moi. J'étais déjà préparée mentalement et physiquement. La leçon que j'ai tirée des Jeux de la Francophonie est que peu importe la difficulté, il faut la surmonter. Quand il y a des obstacles, c'est une opportunité de se dépasser, pas de fuir. L'abandon n'est pas une option», confie-t-elle avec détermination. Agée de 28 ans, Richianny Ratovo a produit des centaines de tableaux depuis 2010.