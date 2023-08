Afrique: Boxe amateur | Championnat d'Afrique à Yaoundé - L'argent pour Khouloud Hlimi

Clôture des championnats d'Afrique de boxe amateur au Cameroun. La Tunisie s'en sort bien avec une médaille d'argent (Khouloud Hlimi) et deux médailles de bronze (Seifeddine Ayari et Wafa Hafsi).

Une participation inédite pour cette 20e édition ! 25 pays avec un «Price money», mis en jeu pour la deuxième fois après le dernier championnat à Maputo au Mozambique.

Egalement un palmarès honorable pour la Tunisie durant cette édition avec trois boxeurs qui se sont distingués : Khouloud Hlimi avec une médaille d'argent, Seifeddine Ayari et Wafa Hafsi avec deux médailles de bronze. Une rapide lecture dans ce palmarès nous informe que, dans la catégorie des femmes, Khouloud Hlimi et Wafa Hafsi représentent deux générations différentes de pugilistes femmes. Ce principe de transmission est très important mais il passe malheureusement inaperçu.

Khouloud Hlimi fait partie de la génération de Rim Jouini, Wided Younsi, Marwa Rahali et Mariem Homrani que nous avons vu naître athlétiquement et qui étaient les premières à inscrire le nom de la boxe féminine tunisienne à l'échelle internationale. Wafa Hafsi, quant à elle, fait partie d'une nouvelle génération, un talent que nous avons découvert cette année et qui promet.

Une référence pour le classement mondial

%

Cependant, il ne faut pas se complaire dans l'autosatisfaction ! Il s'agit de penser à continuer dans cette voie. Car c'est ainsi qu'on juge la bonne santé d'un sport individuel qui doit ramener du sang neuf sur la place tout en profitant des anciens. Ainsi avons-nous aussi le droit d'attendre beaucoup des boxeurs qui évoluent dans la catégorie juniors pour prendre la relève.

Croisons les doigts. Rapellons enfin que la particularité de ce championnat c'est qu'il servira de référence pour le ranking mondial des boxeurs et des boxeuses. Autrement dit, et selon le président de la Confédération Africaine de boxe Bertrand Magloire Mendouga, «Le ranking devra servir de base pour qualifier les athlètes africains aux jeux mondiaux en leur permettant d'obtenir un classement».

L'arbitrage pointé du doigt

Ce faisant, beaucoup de critiques nous ont été rapportées concernant l'arbitrage durant ce tournoi. On croit même savoir que le secrétaire général de la Fédération internationale de boxe (IBA) n'est pas resté indifférent notamment face au combat entre le Marocain Assaghir Mohamed et le Congolais Landu Mbeli Nathan dans la catégorie des moins de 86 kg chez les messieurs. Une erreur de calcul, semble-t-il ? Le dossier de l'arbitrage reste la tare de la boxe amateur en général et de la boxe africaine en particulier. Mais ceci est une autre histoire. Bon vent pour la boxe tunisienne.