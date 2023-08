Tunisie: EST | Reprise des entraînements - Première de Yann Sasse !

La recrue brésilienne était au rendez-vous à l'occasion de la reprise des entraînements, lundi soir au Parc B.

De retour d'Arabie Saoudite où ils ont vu leur parcours en Coupe arabe des clubs champions s'arrêter au premier tour, les «Sang et Or» ont observé quatre jours de repos avant de reprendre avant-hier soir le chemin des entraînements. Une séance d'entraînement qui a été marquée par la participation de toutes les nouvelles recrues, le milieu offensif brésilien Yan Sasse notamment, et dont c'était le premier contact avec son entraîneur et ses nouveaux camarades.

En effet, si les autres recrues se sont déjà entraînées avec l'équipe et ont même eu droit à leurs premières sorties officielles sous les couleurs «sang et or» en Coupe arabe, le recrutement de Yann Sasse n'a été officialisé que vendredi dernier. Pour rappel, le Brésilien Yann Sasse s'est engagé en faveur de l'EST pour une période de trois ans.

Rodrigo Rodrigues réussit la visite médicale

Un autre Brésilien vient de rejoindre l'Espérance cet été. Il s'agit de l'attaquant Rodrigo Rodrigues qui a réussi, lundi, la visite médicale. Cela dit, le recrutement de ces deux Brésiliens poussera la direction de l'Espérance à se passer d'au moins un joueur étranger, si ce n'est plus.

Qui d'Iwuala, Bougrine, Ben Ayed ou Zraiq ?

%

Alors qu'on l'annonce le plus proche de quitter le Parc B, Anayo Iwuala a marqué sa présence à la reprise des entraînements, lundi. Ce n'était pas le cas d'Abu Zraiq. Cela ne veut pas dire que ce dernier est officiellement sur le départ. Une chose est sûre, le Jordanien Abu Zraiq a démontré de belles choses lors des matches de la Coupe arabe et a retrouvé une bonne partie de ses sensations.

Ceci dit, ils sont quatre étrangers à être sur la sellette : l'Algérien Riadh Ben Ayed, le Jordanien Faisal Abu Zraiq, le Nigérian Anayo Iwuala et le Belgo-marocain Sabir Bougrine. Le coach «sang et or» n'a pas vraiment le choix : il doit libérer une place, voire deux, pour les deux nouveaux Brésiliens, sans compter l'Algérien Houssem Gacha.

Rached Arfaoui en route pour La Marsa

Selon des informations concordantes, Rached Arfaoui est plus que jamais proche de l'AS Marsa.

Le club banlieusard, rappelons-le, sera le premier adversaire de l'EST en championnat. La rencontre se déroulera le 19 de ce mois à partir de 16h00.