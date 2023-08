Tunisie: Du côté du parc A - Le réaménagement se poursuit

Sans opérer une grosse purge, le staff technique clubiste affine le groupe de joueurs dans la perspective de la reprise locale et de l'entrée en lice continentale.

Ainsi, après le départ de Ghazi Abderrazak vers l'USBG et précédemment de Ghandri, Rodrigue Kossi, Saber Khalifa, Larry Azouni et Seifeddine Charfi, c'est au tour de Mohamed Ali Omri de passer à Ben Guerdane à titre de prêt. A 21 ans, le jeune attaquant tentera de bénéficier de davantage de temps de jeu à l'USBG après avoir disputé avec le CA 18 rencontres et marqué deux buts la saison écoulée.

Volet emplettes maintenant, rappelons qu'outre les Mohamed Amine Hamrouni, Ameur Omrani, Ahmed Hammami, Yahia Mtiri, Ghaith Sghaier, Houssem Souissi, Bassem Srarfi et autre Kingsley Eduoh, le milieu de terrain de l'APR, Ishimuwe Anicet, a aussi opté pour le CA. Sur le chapitre préparatifs de l'équipe fanion, deux autres tests sont au menu du CA. Le Club de Beb Jedid croisera le fer avec Al Hilal du Soudan demain, avant d'affronter le Club Athlétique Bizertin le lendemain.

Retour de Kamel Kolsi

Quid du plateau technique et de la prochaine recomposition de l'exécutif ? Chez les jeunes, le coach Kamel Kolsi a été intronisé directeur technique après une expérience de quatre ans en tant que coach des aspirants de l'EST, et bien avant la casquette de head-coach du CA avec une Coupe de Tunisie glanée.

Du côté du bureau directeur à présent ? Après la confirmation du président à son poste par le comité des sages jusqu'en juin 2024, Youssef Elmi poursuit les consultations afin de repenser l'équipe dirigeante. Et selon certaines sources, Makram Meddeb, Sami Kadhi, Haykel Dkhil et Hamdi Mbarek devraient «rempiler», alors que d'autres figures connues par le passé au sein du giron clubiste pourraient enregistrer leur retour.