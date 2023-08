Afrique: Zone économique spéciale - Madagascar s'inspire du modèle rwandais

Le séjour de la délégation malgache au Rwanda a été ponctué d'une visite de la Zone économique spéciale de Kigali. Un partage d'expérience pour booster l'initiative malgache est en projet.

Un back-up. Selon les discussions à Kigali, c'est ce que jouera le Rwanda dans la mise en place de ses Zones économiques spéciales (ZES). La visite de la ZES de Kigali, hier, a, justement, été au programme de la visite officielle de Andry Rajoelina, président de la République, en terre rwandaise. Cette visite a été l'occasion de démontrer, par l'exemple rwandais de l'impact conséquent des ZES dans le développement, par le biais de l'industrialisation, entre autres.

En somme, les ZES sont, actuellement, les poumons économiques du Rwanda. Le pays en compte dix, dont deux à usage mixte et huit désignés comme Zones industrielles. Celle de Kigali est la plus vaste de toutes. Elle est une Zone à usage mixte qui compte cent cinquante entreprises. Lancée en 2011, et toujours en cours de développement "étant donné les nombreuses demandes", la construction de la ZES de Kigali est le résultat d'un partenariat public-privé.

L'entité privée a pris en charge la construction des bâtiments et des infrastructures routières, des réseaux électrique et internet de la Zone. Des industries, comme une usine d'assemblage de Volkswagen, ou encore des usines agroalimentaires et des entreprises de services y sont installées. Cette ZES abrite aussi le "Kigali innovation city". Une nouvelle ville qui se veut être un hub des nouvelles technologies en Afrique. Outre les start-up, trois universités et un institut supérieur dédiés aux nouvelles technologies y sont hébergés.

%

"Les ZES ont pour vocation d'attirer les investisseurs, pour l'essor de l'industrie et le développement économique", affirme Claire Kamanzy, directrice générale du Rwanda development board (RDB). Dianne Senzuga, responsable des ZES du Rwanda, quant à elle, met l'accent sur les retombées financières et l'emploi. La ZES de Kigali, par exemple, compte, jusqu'ici, "3 milliards de dollars d'investissements". En termes d'exportation, la ZES de Kigali, selon la responsable précitée, génère 500 millions de dollars, par an.

Mise en œuvre

Quinze mille personnes sont employées au sein de cette ZES, sans compter les emplois indirects. Prenant l'exemple de "Rwanda trading company", une usine qui transforme du café, Diane Senzuga indique qu'elle collabore avec soixante mille agriculteurs rwandais et plus de quatre-vingt-dix mille y compris les agriculteurs des pays voisins du Rwanda.

Les ZES contribuent aussi à la lutte contre l'insécurité alimentaire. À l'exemple de "l'Africa improved food", qui produit des céréales que la délégation malgache a visité, hier. Sa production, selon les explications, a permis de réduire de façon substantielle les insuffisances pondérales des enfants au Rwanda. L'État rwandais ayant une part à hauteur de 7% dans l'usine, en est aussi l'un des principaux clients, avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon Claire Kamanzy, le rôle de l'État au sujet de la ZES est de faciliter et de sécuriser les investissements. Par le biais de la digitalisation, par exemple, elle assure que "vous pouvez créer votre entreprise en six heures et en ligne au Rwanda". Les nouvelles technologies permettent aussi d'annihiler les malversations et la corruption. La mise en place de ZES figure dans le programme étatique.

Elle correspond à l'industrialisation et à la modernisation du pays que visent les Velirano présidentiels. Il y aurait deux projets de ZES, l'un à Moramanga et l'autre du côté de Tolagnaro. Les démarches sur l'encadrement juridique, notamment, sont déjà en cours. "Nous sommes venues ici pour voir comment fonctionne et marche une ZES. A notre retour, chez nous, je pense que nous aurons les idées claires pour mettre en œuvre aussi ce que nous voulons faire", indique le président Rajoelina.

"Notre slogan est qu'il faut produire et transformer localement ce dont le pays a besoin. Le Rwanda a dépassé cela, il exporte et travaille avec d'autres pays de la région. Je pense que c'est vraiment l'exemple à mettre en œuvre", ajoute-t-il. L'idée qu'une délégation rwandaise fasse le voyage à Madagascar pour un partage d'expérience dans la mise en place des ZES a ainsi été évoquée à Kigali.