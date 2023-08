Madagascar: Soutien alimentaire pour les Barea

Dans le cadre de sa préparation à la XIe édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2023 à Madagascar du 25 août au 3 septembre, l'équipe nationale malgache a reçu hier sur le terrain annexe du stade Barea Mahamasina la visite de la société Nutrifood, représentée par Shekinah Andriamanarivo, Directrice des relations publiques auprès de INVISO Group pour apporter des appuis alimentaires.

Pour aider les sociétaires de l'équipe nationale malgache à mieux récupérer et rester en forme, la société Nutrifood, entreprise d'INVISO Group a apporté des dons en appuis alimentaires et nutritionnels. «Nous avons répondu à l'appel du ministère de l'économie et des finances ainsi que du secrétariat d'état en charge de la Gendarmerie, départements coaches de l'équipe nationale de football », confie Shekinah Andriamanarivo.

Les appuis alimentaires remis par Nutrifood sont composés de céréales instantanées fortifiées sans gluten Nutrilait fabriquées par la société elle-même. Fabriqué à base de riz et de maïs, et contenant des minéraux et des vitamines, Nutrilait est idéal pour les adultes qui effectuent des efforts physiques importants en tant que compléments nutritionnels. La quantité des produits que INVISO Group a attribuée aux membres de l'équipe nationale malgache devrait suffire jusqu'à la fin du regroupement.

En tant que coach et porte-parole des joueurs et du staff, Romuald Rakotondrabe, ou coach Rôrô, sélectionneur des Barea, a remercié les ministères coaches et la société Nutrifood au nom du staff et de toute l'équipe. « Vos appuis sont importants pour nous, et nous osons espérer qu'ils vont continuer. Nous sommes conscients de l'attente de tout Madagascar qui est de gagner la médaille d'or.

Nous sommes parmi les favoris en football selon le point de vue et le jugement des gens. Notre mission est donc de défendre l'honneur de Madagascar, et nous sommes prêts même si la mission n'est pas simple », confie le coach Rôrô. En tant que partenaire Gold de l'évènement, les appuis alimentaires offerts par la société Nutrifood à l'équipe nationale de football viennent s'ajouter aux appuis logistiques et médiatiques qu'INVISO Group octroie déjà au Comité d'organisation des Jeux des îles et que l'objectif est que Madagascar sortira grandi de la réussite de cette onzième édition des JIOI de 2023 à la maison.