Madagascar: Industrialisation - Nouveaux dirigeants pour la Chambre de commerce de Toamasina

La Chambre de commerce et d'industrie de Toamasina (CCIT) reprend de la vitalité et se dote de nouveaux membres.

Dans la journée d'hier, de nouveaux responsables ont été désignés, dont le nouveau président de la chambre. Un nouvel élan pour cette avant-garde de l'industrialisation de la région Atsinanana. C'est Kotonirina Robert, membre du Groupement des Entreprises Promotionnelles de Toamasina (GEPTOA) qui a été désigné pour prendre les rênes de cette institution, succédant à Georges Zafisambo Ruphin. Quant aux membres de la chambre, ce sont trente nouvelles personnalités qui ont été nommées. Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, venu assister en personne à la cérémonie, a tenu à rappeler que l'institution régionale, à travers ces responsables, servira de fer de lance au développement des industries et du commerce dans la region. « Les membres de la Chambre de commerce et de l'industrie sont les ambassadeurs des Entrepreneurs et entreprises malgaches, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger » a-t-il déclaré, hier à Toamasina.

Une aubaine

Il s'agit aussi d'une autre opportunité de travailler ensemble avec le secteur privé. Et d'ajouter : « Si nous voulons réellement le développement, nous devons travailler main dans la main avec le secteur privé, le MICC est disposé à partager avec la Chambre les expériences et les compétences nécessaires pour développer davantage cette coopération ». Une collaboration qui ne fait que s'améliorer d'ailleurs car la mise en place de plusieurs dispositifs législatifs et techniques a fait en sorte de renforcer le lien qui unit l'État au secteur privé. Pour ne citer que l'initiative du ministre de l'Industrialisation et du commerce de procéder à faire valider la nouvelle loi sur les investissements. Une réelle aubaine pour les entrepreneurs malgaches. Une loi sur les coopératives, appelée également « Loi Edgard », qui dote les associations de coopératives d'une facilité à obtenir par exemple des agréments pour impacter positivement le commerce à la base. Sans oublier le développement des industries à la base avec l'initiative « One District, One Factory » (ODOF) qui offre la possibilité aux communautés locales de transformer les matières premières phares en produits finis pour les régions qui bénéficient de ce soutien de taille.