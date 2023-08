Afrique: Jeux de société - Mada Memory met en lumière les 18 ethnies de Madagascar

L'Association Alt'Istik se distingue au salon des Jeux de société, organisé par l'Alliance Française d'Antananarivo sise à Andavamamba, en présentant huit jeux éducatifs captivants.

L'objectif est de faire découvrir Madagascar et ses richesses, qu'il s'agisse de sa biodiversité ou de sa culture, notamment à travers le jeu « Mada Memory »qui est une création originale d'Alt'Istik. Elle se révèle comme un jeu de cartes passionnant qui met en avant les 18 ethnies de Madagascar, telles que Betsimisaraka, Sakalava, Tsimihety, Merina, Betsileo, et bien d'autres encore.

Le jeu permet également de découvrir les animaux de Madagascar, tels que les lémuriens, les makis et les tortues ainsi que les flores endémiques. «Mada Memory a été conçu pour familiariser les joueurs avec les différentes ethnies de Madagascar, ainsi que la faune et la flore qui caractérisent chacune d'elles. Chaque carte possède une paire, et le but est de mémoriser les emplacements des paires pour les réunir. En cas de réponse correcte, le joueur remporte les deux cartes, et celui qui accumule le plus grand nombre de cartes est déclaré vainqueur» explique Jemisson Alexandre, concepteur du jeu chez Alt'Istik.

Jeux éducatifs

Fondée en décembre 2022, l'Association Alt'Istik déploie ses activités à travers des jeux éducatifs destinés à l'éducation des enfants et des jeunes. « Notre objectif est de promouvoir et de sensibiliser au développement durable par le biais de moyens ludiques, culturels, artistiques et multimédias », précise le concepteur. Au-delà de «Mada Memory», l'association présente également d'autres jeux comme «Tsimok'arrêt», qui informe sur les maladies liées à l'eau, ainsi que le jeu «7 Familles » qui met en avant les créatures marines de Madagascar.

Le salon des Jeux de société à l'AFT offre une diversité de jeux en exposition allant des échecs à la belote, en passant par «Des Chiffres et des Lettres», ceux qui sont présentés par l'Alt'Istik, et bien d'autres encore. Au cours de ces deux semaines d'exposition, des concours sont organisés pour encourager les participants à se défier amicalement dans ces différents jeux.