Sénégal: Développement du champ pétrolier Sangomar - Africa Finance Corporation va investir 50 millions d'euros

Africa Finance Corporation (Afc), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure sur le continent, entre en partenariat avec le gouvernement du Sénégal pour financer le développement du champ pétrolier Sangomar.

Selon un communiqué de presse, par le biais de cette collaboration stratégique, Afc investira 50 millions Eur dans le champ pétrolier pour stimuler le secteur pétrolier et gazier émergent du pays et améliorer l'accès et la sécurité énergétique au Sénégal. Situé à 100 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Dakar, le champ pétrolier Sangomar couvre 7 490 kilomètres carrés pour une capacité estimée d'environ 500 millions de barils de brut.

« Nous avons le plaisir de soutenir le développement du champ Sangomar, qui devrait avoir un impact transformateur pour la République sénégalaise et sa population en réduisant la dépendance aux importations, en accroissant les recettes gouvernementales, en créant des emplois et en accélérant globalement l'industrialisation et le développement économique », déclare Samaila Zubairu, président et Ceo, Africa Finance Corporation.

Selon la même source, depuis que la République du Sénégal est devenue membre d'Afc en 2019, la Société a aidé à financer plusieurs secteurs critiques de l'économie du pays, notamment le projet d'énergie au gaz à cycle combiné de 300 MW à Cap des Biches, le plus grand projet indépendant de production d'électricité (Ipp) du pays ; la construction et la réhabilitation des réseaux routiers du Sénégal par l'entremise du Fonds d'entretien routier autonome (Fera) ; et la mise à disposition d'un financement au ministère de l'Économie et des Finances pour des projets tels que le barrage hydroélectrique Sambangalou de 128 MW dans la région de Kédougou et l'achat de produits pétroliers pour la production d'électricité.

%

Afc, informe la même source, est un investisseur de premier plan dans la plus grande plateforme d'énergie renouvelable du continent grâce à sa récente acquisition de Lekela Power en partenariat avec Infinity Power. La plateforme exploite 1,3 GW de sites solaires et éoliens en Afrique du Sud, en Égypte et au Sénégal, et dispose d'un portefeuille de projets de 1,8 GW à différents stades de développement.

Afc a été créé en 2007 pour devenir le catalyseur des investissements d'infrastructure dirigés par le secteur privé dans toute l'Afrique. L'approche d'AFC allie expertise sectorielle et conseils financiers et techniques, structuration et développement de projets et capital-risque pour répondre aux besoins de l'Afrique en termes de développement d'infrastructures et promouvoir une croissance économique durable.

Seize ans plus tard, Afc présente un bilan éprouvé en tant que partenaire de choix en Afrique pour investir dans des actifs d'infrastructure clés et de haute qualité qui fournissent des services essentiels dans les secteurs fondamentaux que sont l'électricité, les ressources naturelles, l'industrie lourde, les transports et les télécommunications. Afc compte 40 pays membres et a investi 11,5 milliards USD en Afrique depuis sa création.