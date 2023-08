Afrique de l'Ouest: Non à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger

opinion

Une telle intervention serait une régression dans le cours de l'histoire - La persistance de la tutelle française sous diverses formes symbolise une décolonisation inachevée, devenue insupportable pour la jeunesse africaine - Texte collectif de 168 intellectuels

Nous, signataires de cette déclaration, forts de notre engagement pour la paix, la démocratie, la souveraineté nationale et le panafricanisme, exprimons notre opposition résolue et sans équivoque à toute intervention militaire au Niger initiée directement ou indirectement par la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en alliance explicite ou implicite avec toute puissance étrangère quel qu'elle soit.

Nous sommes profondément convaincus qu'une telle intervention serait une régression dans le cours de l'histoire, faisant fi du choix des peuples africains pour la paix et la liberté. Elle serait rejetée avec force et véhémence non seulement par tous les peuples ouest-africains, mais aussi par les défenseurs de l'idéal panafricain, hostiles à toute intervention militaire non soutenue par les peuples eux-mêmes. Cette opposition sera d'autant plus forte que cette région du continent africain est déjà en proie depuis plusieurs années à une insécurité croissante, dont les populations sont malheureusement les premières victimes.

Le refus de prendre en compte la volonté clairement exprimée de la jeunesse nigérienne et ouest-africaine d'entretenir des relations équitables et dépourvues de toute arrière-pensée néocoloniale avec tous les potentiels partenaires, est en grande partie à l'origine de la situation au Niger et en Afrique de l'Ouest. La persistance de la tutelle française sous diverses formes symbolise une décolonisation inachevée, devenue insupportable pour la jeunesse africaine.

Dans un monde où la démocratie, la liberté et les droits des citoyens sont de plus en plus reconnus comme fondamentaux, nous, signataires, tenons à réaffirmer avec force notre attachement à ces valeurs inaliénables. C'est avec une détermination sans faille que nous prônons l'idéal de bonne gouvernance et le respect des principes démocratiques dans la gestion des États et dans les méthodes d'accès au pouvoir.

Nous signons ce texte afin de faire entendre haut et fort notre message : l'avenir immédiat du Niger doit être déterminé par les Nigériens eux-mêmes et, subsidiairement, facilité par les bonnes volontés désireuses d'encourager toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue en vue de trouver des solutions pacifiques à la crise actuelle.

Que personne ne se méprenne sur notre position. Aujourd'hui, en signant cette tribune, nous marquons notre engagement envers les principes démocratiques, la liberté et les droits des citoyens, et contre toute forme d'intervention militaire qui irait à l'encontre de ces valeurs que nous tenons pour sacrées.

La situation au Sahel, et la menace d'une intervention militaire au Niger, au coeur de l'Afrique de l'Ouest, sous la houlette d'une organisation, dédiée pourtant à l'intégration économique, est l'un des paradoxes et non des moindres de la perte de repères des élites politiques africaines. La CEDEAO, organisation dont le principe fondateur est de rendre poreuses les frontières entre les pays membres, de faciliter les mouvements des personnes et des biens, de construire une identité ouest-africaine grâce à une pièce d'identité commune, un passeport commun et bientôt une monnaie commune, trahirait sa mission historique en menant une guerre au détriment de nos populations.

Ci-dessous, la liste des 168 premiers signataires par ordre alphabétique.

Saadatou Abdoukarim, sociologue, Montréal

Frantz André, Capss, Montréal

Pierre Max Antoine, avocat, Miami, Floride

Félix Atchadé, médecin, éditorialiste SenePlus.com, Paris

Selly Ba, sociologue, Dakar

Ndeye Khady Babou, médecin, Sénégal

Walter Baier, président PGE, Autriche

Ibrahima Bakhoum, journaliste, enseignant, Dakar

Kebert Bastien, artiste, Port-au-Prince

Alymana Bathily, écrivain, sociologue des médias, éditorialiste SenePlus.com, Dakar

Jean Pierre Bejin, ingénieur, Montréal

Nadjet Bouda, sciences politiques UDM, Canada

Vincent Boulet, vice-président PGE, France

Ibrahima Boye, opérateur économique, Thiès

Rébecca Cadeau, Mohfrec, Paris

Thiaba Camara Sy, administrateur de sociétés, Dakar

Jose Luis Centella, PCE, Espagne

Camille Chalmers, professeur Université d'État d'Haïti, Port-au-Prince

Magalie Civil, doctorante en sociologie, Canada

Malick Coulibay, ingénieur, Montréal

Emerson Xavier da silva, enseignant, Recife-Penambucco, Brésil

James Darbouze, philosophe, Centre Equi, Port-au-Prince

Emmanuel Desfourneaux, juriste, politologue, directeur de l'Institut Afro-européen, Paris

Ousmane Diadhiou, formateur Anafa, Sénégal

Sogue Diarisso, essayiste, économiste, ingénieur statisticien, Sénégal

Cheikh Omar Diallo, universitaire, Dakar

Diagne Syr Diallo, juriste, Dakar

Lamine Diallo, sociologue, professeur à Wilfrid Laurier University, Canada

Mamadou Diallo, doctorant, Columbia University, New York

Mamadou Alpha Diallo, professeur Relations internationales, Universidades Federal de Integração Latino-americano, Brésil

Mamadou Lamine Diallo, économiste, député, Dakar

Ramatoulaye Diallo Mbaye, community manager, Niger

Demba Moussa Dembele, économiste, Sénégal

Amadou Bator Dieng, journaliste, Dakar

Momar Dieng, journaliste, Dakar

Babacar Buuba Diop, historien, universitaire, chercheur en gouvernance sociale

Bachir Diop, agronome, Saint-Louis

Boubacar Boris Diop, écrivain, Dakar

Dialo Diop, médecin, biologiste, Dakar

Khadim Diop, Anafa, Dakar

Ousmane Lecoq Diop, doctorant en Études francophones, Université du Kansas, États-Unis

Moustapha Diop, informaticien, Sénégal

Thierno Diop, professeur d'université, Dakar

Youssoupha Diop, chef d'entreprise, Dakar

Thierno Diouf, géographe, Sénégal

Zeina Okiror Diouf, éducatrice, Dakar

Ndeye Adama Dramé, chercheuse, Somone

Bertrand Joss Endene, expert investissements, Genève

Michel Lobé Ewane, journaliste, administrateur, Joseph Sassoon Group, Cameroun

Renel Exentus, doctorant en études urbaines, Montréal

Abdoulaye Fall, Anafa, Dakar

Aziz Salmone Fall, politologue, Sénégal

Dior Fall Sow, ancienne avocate générale, Tribunal pénal international pour le Rwanda

Oumar Fall, ingénieur, Paris

Rokhaya Daba Fall, agropédologue, New York

Mireille Fanon Mendes-France, juriste, Frantz Fanon Foundation, France

Vieux Mac Faye, artiste musicien, Dakar

Marc-Arthur Fils-aimé, politologue, Port-au-Prince

Bakary Fofana, ancien ministre des Affaires étrangères, Guinée

Marilyn Frankenstein, professeur University of Massachusetts, Boston

Reginald Germain, animateur culturel, Montréal

Serigne Saliou Guèye, journaliste, directeur de presse, éditorialiste SenePlus.com, Dakar

Thierno Gueye, Expert en droit international et en gestion des conflits

Youssoupha Mbargan Guissé, chercheur, philosophe et sociologue, Sénégal

Salvador Hermandez, universitaire, Université Concordia, Canada

Jean-Claude Icart, sociologue, Montréal

Robert Ismaël, ingénieur-économiste, Québec

Chantal Ismé, ingénieure, sociologue urbaine, Montréal

Biko Ismé-René, data analyst, Pennsylvanie

Annie Jouga, architecte, Dakar

Alassane Kande, entrepreneur, Abidjan

Pape Samba Kane, journaliste, Dakar

Kwame Karikari, MFWA, professeur Wisconsin International University College, Accra, Ghana

Tidiane Kassé, journaliste, éditeur de presse, Dakar

Abdoulaye Keita, professeur, Gaithersburg, Maryland

Michel Koffi, journaliste, Côte d'Ivoire

Matomswé Kouli, artiste, réalisatrice, France

Mamadou Koulibaly, professeurs des universités, Côte d'Ivoire

Adams Kouyaté, journaliste, Fort-de-France, Martinique

Francis Kpatindé, journaliste, enseignant à Sciences Po Paris

Ayavi Lake, écrivaine, enseignante, Montréal

René Lake, journaliste, administrateur de SenePlus.com, Washington

Patricia Lake Diop, juriste, Dakar

Wassi Lassissi, économiste, informaticien, France

Anne Latendresse, professeure, Montréal

Chantal Laurent, architecte, Rome, Italie

Sister LB, artiste, Réseau féministe, Sénégal

Youssouf Loum, consultant financier, Sénégal

Philippe Lubin, Conseiller Office national de l'Aviation civile, Port-au-Prince

Georges Eddy Lucien, historien-géographe, Université d'État d'Haïti

Almamy Baba Ly, Dakar, Sénégal

Mohamed Ly, médecin spécialiste de santé publique, Grand Mbao

Saphie Ly, journaliste, directrice de Nexus, Dakar

Béatrice Manigat, interprète, Ghana

Sabine Manigat, politologue, Port-au-Prince

Pedro Suarez Martin, professeur de Lettres françaises, Espagne

Richard Mathelier, économiste, Montréal

Dominique Mathon, architect, Canada

Antoine Maxime, travailleur social, Lamentin, Martinique

Khar Mbaye, comptable, Dakar

Aminata Libain Mbengue, psychologue, Dakar

Anne-Marie Mbengue Seye, experte en financement de la Santé, Dakar

Baye Sandjiri Mbodj, agent de développement, Thiès

Madièye Mbodj, professeur de Lettres, Sénégal

Mamadou Mbodji, psychologue, Dakar

Pape Michel Mendy, éditeur, libraire, Dakar

Josué Mérilien, Konbit, Haïti

Maguy Métellus, Tiohtiake, Montréal

Rose Miche Annette Michel, travailleuse sociale, Haïti

Maite Mola, relations internationales PGE, Belgique

Claudie Mompoint, conseillère principale développement social, Rawdon, Canada

Abdoulaye Ndiaye, informaticien, Thiès

Demba Ndiaye, journaliste, éditorialiste à SenePlus.com, Dakar

Khadim Ndiaye, philosophe, historien, Udes, Québec

Mamadou Ndoye, entrepreneur, Dakar

Aminata Niane, Soil Scientist Consultant, Dakar

Georges Noël, chimiste, Montréal

Péguy Noël, enseignant et syndicaliste, Haïti

Theophile Nono, agroconsultant, Bafoussam, Cameroun

Ibrahima Niang, promoteur immobilier, Dakar

Kafui Noameshie, professionnelle en immigration, Canada

Charles-Octave, Génération 2034, Haïti

Walner Osna, doctorant en sociologie, Université d'Ottawa

Dieulin Ostavien, géographe, Orléans, France

Marie Louise Eteki-Otabela, écrivaine, essayiste et politologue, Cameroun

Fréro Pierre, cinéaste, Sénégal

Manu Pineda, Eurodéputé, Espagne

Arthur Powel, chercheur, professeur Rutgers University, New Jersey

Réveline Régal, panafricaniste, Paris

Pascale Romain, historienne de l'Art, Montréal

Jean Rossini, politologue, Haïti

Pierre Rousseau, KMDP, Haïti

Alain Saint-Victor, historien, Montréal

Mahamadou Lamine Sagna, sociologue, universitaire, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts

Djibril Sall, commerçant, Dakar

Moussa Samb, professeur agrégé de droit, expert médiateur, Dakar

Enrique Santiago, PCE, Espagne

Felwine Sarr, écrivain, universitaire, Durham, North Carolina

Marie-Chantal Scholl, traductrice, Montréal

Walter Scott, enseignant, Québec

Birahim Seck, coordinateur Forum Civil, section sénéglaise Transparency international, Dakar

Moussa Seck, professeur, Knoxwille, Tennessee

Paap Seen, journaliste, Dakar

Lamine Sène, linguiste, expert en transport maritime et assurances, Dakar

Mame Lika Sidibé, archiviste, journaliste, experte paix et sécurité, Dakar

Carolyn Somerville, professeur sciences politiques, Hunter College, New York

Mariam Sow, agro-économiste, Dakar

Tidiane Sow, mathématicien et coach en communication politique, Dakar

Amsatou Sow Sidibé, professeur de Droit, Dakar

Amelia Moreno Suerez, psychologue, Canada

Jacques Habib Sy, expert en communication, Dakar

Mamadou Jean-Charles Tall, architecte, Dakar

Djibril Thiam, juriste, Dakar

Gnylane Thiam, Nytt & Co, Dakar

Myriam Thiam, artiste designer, Dakar

Khaira Tham, psychologue clinicienne, Dakar

Pierre Thiam, chef et expert en gastronomie, auteur et chef d'entreprises, New York

Khady Thior, Anafa, Sénégal

Tenimba Togola, spécialistes affairs internationales, Montréal

Aminta Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal, Dakar

Coumba Touré, directrice Kuumbati, Dakar

Aminata DramaneTraoré, écrivaine, ancienne ministre de la Culture du Mali

Abdou Aziz Wane, expert international, Dakar

Almamy Mamadou Wane, écrivain, essayiste et poète, Paris

Hamdou Raby Wane, économiste du développement, Dakar

Mamadou Mao Wane, sociologue, éditorialiste SenePlus.com, Dakar

Oumou Wane, éditorialiste, présidente de la chaine de télévision Africa 7, Rome

Amadou Tidiane Wone, écrivain, ancien ministre de la Culture, Dakar

Maimouna Astou Yade, directrice JGEN Global Enterpreneurship, Sénégal