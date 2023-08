Togo: Gomado et Dogbatsè tracent les sillons d'une coopération pour un meilleur développement

Quand deux Administrateurs de vision se rencontrent, leurs administrés ne peuvent qu'en espérer le meilleur.

Alors qu'il a fini le mois de Juillet dernier dans le Ghana voisin, où il a scellé un partenariat entre sa commune et celle de Kumasi, le revoilà parti vers l'intérieur du Togo, et précisément la Commune de Kloto 1 où il entend développer ensemble avec la commune de Golfe 1 qu'il dirige, un autre type de partenariat pour le grand bonheur des administrés. Lui, c'est le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado.

Des informations de la cellule de communication de cette mairie de la commune de Bè Afédomé, à la tête d'une délégation de sa commune, Joseph Gomado est allé à la rencontre de son homologue de Kloto 1, Winny Dogbatsè, à Kpalimé. Ceci pour une visite de travail et d'amitié. Dans le viseur de ces deux hommes de vision, dévoués pour la cause de leurs communautés respectives, une vision de plein développement pour leurs communes, à savoir un développement endogène du ressort territorial dont la gestion leur est confiée selon les règles de la décentralisation au Togo, l'épanouissement des administrés et enfin, le jumelage des leurs communautés.

Indique-t-on qu'au cours de cette virée dans le Kloto, il a été question d'une visite guidée des sites d'attraction de la Commune Kloto 1, à savoir le Grand marché de la ville, la cascade de Wome, la cathédrale de Kpalimé et le centre artisanal. Les deux amoureux du ballon rond, Gomado, ancien président du Comité de normalisation de l'ASFOSA (Association Sportive de la Forêt Sacrée) et Dogbatsè, ancien président de Gomido de Kpalimé, n'ont pas occulté le sujet Sport dans leur idée de rapprochement. En tout cas, un meilleur réflexe dans la mesure où qui dit sport dit jeunesse et que la jeunesse reste un moteur essentiel du développement et de la cohésion au sein des communautés qu'ils dirigent.

On peut voir venir le cimentage d'un rapprochement entre les communes de Golfe 1 et Kloto 1, vu que les deux Administrateurs sont bien dans une même vision, celle du développement.

Avant Kloto 1, il est à noter que la Commune de Golfe 1 a déjà motivé son ouverture et sa disponibilité à rentrer en partenariat avec d'autres communes du Togo. On en veut pour preuve, celui bien avancé avec la commune de Vo 4 autour d'un projet commune d'Apiculture.