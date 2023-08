Angola: Les gouvernorats provinciaux et municipaux assument l'exécution du PREI

Luanda — Le processus de transition de l'économie informelle à l'économie formelle est passé, depuis mardi, à la responsabilité des gouvernorats provinciaux et des administrations municipales, sous la coordination opérationnelle de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM).

Cette décision a été prise par la commission multisectorielle du Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI) qui a approuvé le nouveau paradigme de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Auparavant, le PREI était sous la tutelle directe du Ministère de l'Economie et du Plan (MEP).

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Economie et du Plan (MEP) auquel l'ANGOP a eu accès mardi, l'objectif principal de cette transition est de garantir la pérennité du PREI et d'encourager la croissance des entreprises afin qu'elles puissent être éligibles aux autres programmes du Gouvernement.

Lors de la réunion de la commission multisectorielle, indique le document, il a également été convenu de diviser le processus de formalisation en étapes, et le processus d'octroi de microcrédit en étapes adaptées au niveau d'activité économique à formaliser.

Par exemple, la note avance, les agents économiques aux revenus les plus faibles pourront être exonérés de certains impôts et intérêts, réduisant ainsi le temps nécessaire aux prélèvements fiscaux et sociaux pour accéder au microcrédit.

En matière de microcrédit, le nouveau paradigme définit trois paliers dont le premier va de 50 000 à 500 000 kwanzas (Kz), avec exonération de cotisations.

Le deuxième palier est de 500 001 à 2 500 000 kwanzas, avec une obligation de trois mois de versements contributifs et fiscaux.

Le troisième et dernier palier va de deux millions 500 mille et un à sept millions de kwanzas, avec une obligation de six mois de cotisation.

Au cours de la réunion, des sujets tels que l'intégration du PREI avec d'autres programmes gouvernementaux, la mise en oeuvre de partenariats public-privé dans les marchés municipaux et le modèle de gestion du Système intégré de reconversion de l'économie informelle (SIREI) ont également été abordés.

La réunion a réuni les ministres de l'Economie et du Plan, de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, de l'Environnement, de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme et de l'Education.

Ont également participé présents à la réunion les secrétaires d'État à l'économie, à la pêche et aux ressources marines, à la science, à la technologie et à l'innovation, au commerce, aux transports terrestres et au pétrole et gaz.

Le PCA de l'INAPEM, ainsi que des représentants du ministère de l'Économie et du Plan, du ministère des Finances, du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale étaient aussi présents.

En cours depuis 2020, le PREI, une initiative du gouvernement angolais, développée par une commission multisectorielle coordonnée par le ministère de l'Économie et du Plan, a déjà formalisé 246 189 opérateurs économiques sur les marchés informels et dans les 18 provinces du pays.

Le programme bénéficie du soutien budgétaire de l'Union européenne (UE) et de l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).