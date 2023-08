Afrique Australe: Le Comité Permanent de la SADC préconise une plus grande attention aux infrastructures

Luanda — Le président du Comité permanent des hauts fonctionnaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'ambassadeur Nazaré José Salvador, a défendu mardi la recherche de solutions durables et inclusives pour surmonter les défis liés au manque d'infrastructures et à l'instabilité politique dans certaines régions.

Dans son premier discours après sa prise de fonction, il a déclaré que la région australe d'Afrique fait toujours face à plusieurs menaces à la paix et à la stabilité résultant des tensions entre États, du terrorisme et de l'extrémisme violent, de l'insécurité alimentaire qui fait de nombreuses victimes, notamment des enfants.

Nazaré Salvador s'exprimait lors de la réunion qui prépare l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres qui précède le 43e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, prévu le 17 août sous la devise « Capital humain et financier » : les principaux facteurs pour l'industrialisation durable de la région de la SADC.

L'Angolais Nazaré Salvador a salué la performance de la Mission de la SADC au Mozambique (SAMIM) pour neutraliser et déloger les terroristes de leurs bases, assurer la sécurité pour le retour des personnes déplacées dans leurs foyers, ainsi que fournir un soutien humanitaire et coopérer en République Démocratique du Congo, à travers la Brigade d'intervention (FIB), sous mandat de la MONUSCO, dans la lutte contre les insurgés.

Le directeur du bureau de la SADC en Angola a également indiqué que la région a enregistré une croissance économique moyenne de 4,8 % en 2022, légèrement supérieure aux 4,7 % enregistrés en 2021 et que le taux d'inflation moyen régional est passé de 14,6 % en 2021 à 22,4 % en 2022. .

Il a également fait référence à une réduction des déficits budgétaires dans plusieurs États membres, à l'augmentation moyenne des niveaux de la dette publique dans la région de 55,9 % du PIB en 2021 à 61 % en 2022, et au fait que le déficit de la balance en pourcentage du PIB dans la région s'est légèrement améliorée, passant de 4,3 % du PIB en 2021 à 4,1 % du PIB en 2022.

Il a défendu que l'accès à un crédit abordable est l'un des principaux obstacles au développement, principalement en raison des asymétries d'information sur la rentabilité des projets et du manque de garanties ou d'antécédents de crédit, ainsi que des marchés financiers sous-développés.

Il a promis au cours de son mandat d'un an d'améliorer la participation des jeunes et des femmes dans divers projets de la SADC, en vue d'autonomiser les jeunes, de réduire le chômage et de promouvoir l'inclusion, et dans des postes de premier plan et de prise de décision, de promouvoir l'équité dans le genre, pour construire une région plus résiliente et solidaire.

Nazaré Salvador garantit son engagement à promouvoir la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans la réalisation de ses activités, ainsi qu'à travailler en étroite collaboration avec tous les pays membres, à l'écoute de leurs besoins et de leurs idées, afin que des décisions collectives et éclairées puissent être prises au profit de tous.

L'organisation régionale comprend l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

L'Angola assume ce mois-ci la présidence tournante de la SADC, pour une période d'un an.

La SADC est une organisation intergouvernementale créée en 1992 et dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économique, ainsi qu'à la coopération en matière de politique et de sécurité.