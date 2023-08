Afrique: Coupe du Monde Féminine - Reynald Pedros fier de la performance de ses joueuses

Reynald Pedros, sélectionneur des Lionnes de l'Atlas s'est exprimé après l'élimination de ses joueuses en huitième de finale de la Coupe du Monde Féminine 2023 face à la France.

En conférence de presse après la défaite des siennes face aux Bleues d'Hervé Renard (4-0), ce mardi 8 août au Hindmarsh Stadium d'Adélaïde, le tacticien français s'est tout de même montré heureux.

« Je ne suis pas déçu car lorsqu'on joue un premier huitième de Coupe du Monde, on sait que ça va être difficile. On savait que la France avait beaucoup plus d'expérience. Le seul moyen de les faire douter, c'était l'agressivité, on n'a pas su la mettre. On a pris ce premier but et on fait des erreurs un peu grossières. Cela ne pardonne pas. On a vu la différence entre une équipe 5e mondiale habituée des grandes compétitions et une équipe qui a créé l'exploit en arrivant en huitièmes », a déclaré Pedros.