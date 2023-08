Afrique: Michelle Alozie - « On avait probablement l'un des groupes les plus durs »

L'internationale défenseuse du Nigéria, Michelle Alozie s'est prononcée sur la participation de sa nation à la récente Coupe du Monde Féminine 2023 Australie-Nouvelle Zélande. Les Super Falcons ont été éliminées de la compétition lundi après une impasse sans but conclue avec l'Angleterre se qualifiant pour les quarts de finale, grâce à une séance de tirs au but 4-2.

Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, trois nations africaines se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud arborant le drapeau du football féminin africain. S'exprimant après leur échec face à l'Angleterre, Alozie a déclaré qu'ils étaient déçus, mais fiers du combat qu'ils ont mené pour le Nigeria et le reste de l'Afrique.

« Je veux dire oui, évidemment ce n'est pas comme ça que nous voulions que notre Coupe du monde se termine. Nous avons vraiment eu beaucoup d'opportunités au début, moi y compris. On avait probablement l'un des groupes les plus durs, certains disent le groupe de la mort. Nous sommes sortis et personne ne croyait en nous. Nous avons joué plus de 90 minutes, en allant aux tirs au but avec l'Angleterre, la meilleure équipe d'Europe, et donc tout le monde nous a en quelque sorte comptés et nous a mis comme outsider. Nous avons continué à nous battre, nous nous sommes battus pour l'Afrique, nous nous sommes battus pour le Nigeria et j'espère juste que tout le monde est fier de nous mais ce n'est pas la fin, ce n'est vraiment que le début de la vague du football nigérian », déclare -t-elle.