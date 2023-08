Algérie: Mercato - Quelle nouvelle destination pour Youcef Belaïli ?

Hafid Belaïli, père et manager de Youcef Belaïli est revenu sur l'inactivité de son fils et l'identité de son futur club.L'international algérien Belaïli a été successivement annoncé au WA Casablanca, au Zamalek du Caire et au MC Alger, mais aucune de ses destinations n'a trouvé grâce à ses yeux. Et pour cause ? Ses exigences salariales.

Son père s'est exprimé au quotidien Le Buteur et a fait savoir que le champion d'Afrique n'est pas considéré à sa juste valeur par ses différents courtisans. « Youcef mérite un salaire de plus de 1 Milliard. Au Qatar, il percevait une mensualité de 7 Milliards (...) On m'accuse d'être gourmand, mais je ne pense qu'à l'intérêt de mon fils », a-t-il déclaré.

Le joueur de 31 ans attend donc qu'un club réponde à ses exigences financières. Son père affirme tout de même que l'ex-ajaccien va : « trancher sur son avenir cette semaine. Il y a un club avec lequel on s'est mis d'accord. Youcef devrait le rejoindre s'il ne signe pas en Turquie ou aux Emirats Arabes Unis ».