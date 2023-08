Maroc: L'artiste Zulu Mbaye magnifie le rôle du roi du Maroc dans le dialogue Sud-Sud

Dakar — L'artiste peintre sénégalais Zulu Mbaye dont les allers-retours depuis quelques années entre le Sénégal et le Maroc se sont intensifiés sur invitation de sa majesté le roi Mohamed VI, reconnait le rôle joué par le royaume chérifien dans le dialogue Sud-Sud.

"Après une rencontre extraordinaire que j'ai eue avec le roi du Maroc dans mon atelier, ici au village des arts, lors d'une visite de sa majesté au Sénégal en 2016, alors que j'étais président de l'association du village des arts de Dakar et à partir de là, va naître une histoire que je continue de vivre", a expliqué l'artiste natif du village de Diakhaté dans le département de Tivaouane et région de Thiès.

Il s'exprimait dans un entretien exclusif accordé à l'APS en prélude à la célébration de ses cinquante ans de carrière, prévue en octobre prochain.

Cette rencontre donne naissance à "une estime", un "rapprochement" entre le roi et l'artiste qui sera invité au royaume chérifien plusieurs fois. La première visite de l'artiste au Maroc, précisément à Casablanca, raconte-t-il, lui a permis de travailler sur deux thèmes chers au roi, à savoir "le dialogue Sud-Sud" et la "Marche verte".

"Après ma rencontre avec le roi, ici au Sénégal, j'ai été invité plusieurs fois au Maroc par Sa majesté Mohamed VI et (...) j'entretiens des relations professionnelles très intenses avec ce pays parce que j'ai trouvé en ce roi ce côté qui nous offre un dialogue Sud-Sud", relevé Zulu Mbaye.

L'élève du peintre et coopérant français Pierre André Lods, l'un des fondateurs de l'Ecole de Dakar, reconnait que les Africains pour se rencontrer se retrouvaient avant à Bruxelles, à Paris ou à New York. "Aujourd'hui, ce dialogue Sud-Sud initié par le roi nous permet de nous retrouver en Afrique pour prendre notre histoire en main, l'écrire par nous et pour nous", a-t-il insisté, estimant que "le Maroc est une grande ouverture pour les artistes de l'Afrique noire".

En tant que panafricaniste, "c'est une idée qui me convient beaucoup et pour laquelle je suis prêt à mener tout ce que je suis en train de mener depuis quelques années", poursuit "l'enfant de Senghor" (le premier président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor).

Zulu Mbaye souligne bien connaitre le milieu culturel marocain, les décideurs culturels marocains et beaucoup d'artistes d'ailleurs grâce aux invitations du roi et à ses entrefaites. "Je suis invité d'ailleurs le mois prochain au Maroc pour un projet à Marrakech", dit- l'artiste sans plus de détails sur le rendez-vous.

Zulu Mbaye a participé à l'exposition "Signes des Afriques" organisée en 2018 à la galerie d'art "So art gallerie" et à une autre exposition en 2019 sur les thèmes "Dialogue Sud-Sud" et "Marche verte".

Le Maroc sera d'ailleurs l'invité d'honneur de la célébration des 50 ans de carrière de Zulu Mbaye prévue du 27 octobre au 10 novembre prochain dans deux espaces simultanés à Dakar à savoir le Musée Théodore Monod de l'Ifan et la galerie Vema à l'embarcadère Dakar-Gorée.

L'artiste signale que le Maroc l'accompagne financièrement dans l'organisation de ce projet grâce à la coopération marocaine avec laquelle il a travaillé pour l'exposition d'artiste sénégalais au Maroc en 2019.