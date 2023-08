Ile Maurice: Bruneau Laurette - «Le gouvernement achètera un patrouilleur à Rs 250 M pour les Indiens...»

interview

Au Parlement, le 25 avril, le Premier ministre a défendu la performance de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Pourquoi selon vous ?

Je vous rappelle que j'ai déposé plainte le 29 juin 2022 à l'ICAC contre Pravind Jugnauth, Yogida Sawmynaden et Leela Devi Dookun-Luchoomun, pour blanchiment d'argent. C'était dans le sillage des révélations faites par l'express sur l'authenticité de paiements effectués par le MSM pour les élections de 2019, comme indiqué dans les Kistnen Papers. J'ai aussi déposé des reçus de paiements qui contredisent ceux déclarés par les trois candidats du MSM à la commission électorale.

À ce jour, aucune interpellation n'a été faite à ce propos par l'ICAC. Il n'y a pas eu d'arrestation non plus. Alors que pour les opposants au régime, les autorités ont agi très vite. Même trop vite, un peu comme Lucky Luke, c'est-àdire avant que les faits allégués ne soient avérés. C'est donc normal qu'il félicite la commission anticorruption.

La photo du Premier ministre tenant un bébé dans ses bras, lors d'une fonction pour le lancement des paiements de la «CSG Child Allowance». N'est-ce pas un signal fort pour dire qu'il pense à l'avenir ? Avec lui ?

C'est un nouveau slogan creux comme les autres. Comme l'a dit un internaute, ce bébé que tient le Premier ministre ne sait pas qu'il a déjà une dette publique de Rs 385 000 sur ses petites épaules. Je voudrais demander au Premier ministre où il était quand son ministre du Logement ordonnait la démolition de maisons de familles pauvres à Pointe-aux-Sables en 2021, poussant celles-ci à dormir à la belle étoile, en plein hiver, ce qui a provoqué justement la mort d'un bébé ? Qu'a-t-il fait après que l'on ait découvert que des enfants sont maltraités dans des shelters gérés par sa ministre Kalpana Koonjoo-Shah ?

Le gouvernement cible aussi les 18-40 ans...

Qu'a-t-il fait pour ces jeunes qui sont rejetés par le système éducatif à deux vitesses ? Où était le Premier ministre quand son ministre Kailesh Jagutpal forçait les jeunes à se faire vacciner, ce qui a eu un impact sur leur santé alors que les jeunes filles ont dû faire face à des dérèglements hormonaux ? Que propose-t-il concrètement pour que tous nos jeunes aient des chances égales pour être recrutés par les institutions publiques ?

Vous ne répondez que par des questions... Mais passons à autre chose. Beaucoup de choses que vous avez dites par rapport au naufrage du Wakashio semblent se confirmer avec notamment le rapport de la Panama Maritime Authority, n'est-ce pas ?

Personne ne m'avait cru quand j'avais dit que les garde-côtes avaient pris 48 heures pour 'intervenir' après le naufrage et que les commandants de la National Coast Guard et de la Helicoper Squadron participaient à des fêtes ce soir-là. Le rapport panaméen vient de le confirmer. Je ne vous ai cité que ces deux incidents dans l'affaire Wakashio.

Vous pensez toujours que ce sont vos révélations sur le «Wakashio» qui ont conduit à votre arrestation en novembre 2022 ?

Wakashio et d'autres scandales. Mais ce sont surtout mes révélations sur le trafic de drogue qui ont enfin conduit à deux arrestations pour blanchiment d'argent mais non pour trafic de drogue. Il est préférable que je ne parle pas de mon cas pour des raisons évidentes. Les Mauriciens qui ont vu les vidéos que Murvind Beetun a mises en ligne se feront une idée de cette unité.

Vous avez été l'un des premiers à dénoncer ce qui se passe à Agalega...

Malheureusement, encore une fois, les derniers développements dans cette affaire me donnent raison : le gouvernement MSM a déjà donné Agalega aux Indiens. Plus grave encore : le gouvernement achètera un patrouilleur pour Rs 250 millions de l'Inde, qui bénéficiera aux Indiens d'Agalega. Un remorqueur a aussi été commandé de l'Inde pour Rs 3,3 milliards. Je me demande s'il ne servira pas aussi aux Indiens stationnés à Agalega.

Cependant, nous avons «repris» les Chagos, non ?

Je ne croirai à la rétrocession des Chagos que lorsque les Chagossiens et les Mauriciens pourront s'y rendre. La victoire légale n'est pour le moment que sur papier.

Et l'affaire Kistnen, pensez-vous que l'on connaîtra la vérité bientôt ?

Quand j'ai eu le Kistnen Papers en main, je savais que Soopramanien était une bombe ambulante, surtout après qu'il m'a parlé des contrats. Mais je ne pensais pas qu'on l'aurait assassiné (soupirs). Laissons les institutions faire leur travail comme on dit, je veux dire le Directeur des poursuites publiques et la justice, et ce, malgré tous les bâtons que la police a mis dans la roue.