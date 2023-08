Ile Maurice: Cyclisme et VTT - Kimberley Lecourt 10e du VTT marathon

Journée de souffrance en ce dimanche 6 août pour les Mauriciens engagés aux Championnats du Monde de cyclisme en Écosse. Néanmoins, ils se sont bien battus. Kimberley Lecourt de Billot est celle qui aura réalisé la meilleure prestation.

Notre compatriote qui est basée en Afrique du Sud, a pris la dixième place de l'épreuve féminine de VTT marathon disputée à Glentress Forest, Tweed Valley. Elle bouclé les 96,5 kilomètres - comprenant pas moins de 3200 mètres de dénivelé positif - dans le temps de 5h27:16. Elle occupait au deuxième pointage le sixième rang à une minute et 31 secondes. L'Autrichienne Mona Mitterwallner a été sacrée avec un temps de 5h07:50 devant la Sud-Africaine Candice Lill qui a occupé un bon moment la tête, alors que le podium a été complété par l'Allemande Adelheid Morath en 5h17:40.

«Il m'a fallu quelques jours pour comprendre ce que j'ai réussi à faire dimanche dernier. Petite fille, j'ai toujours rêvé d'exceller dans n'importe quelle discipline cycliste vers laquelle le destin me conduisait. Parcours dur et conditions difficiles. J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis passée de la 7e à la 10e place très vite et je me suis juste traînée jusqu'à la ligne d'arrivée aussi vite que possible Franchir la ligne d'arrivée en tant que 10e meilleure au monde est définitivement un sentiment que je chérirai pendant longtemps même si je vise à faire encore mieux dans un avenir proche», a commenté Kimberley.

%

Dans la même épreuve en masculin, Alexandre Mayer a terminé 76e en 5h12:30 au terme des 96,5 km. Son meilleur classement pendant la course a été le 61e rang au deuxième pointage. Il concédait déjà 11 minutes et 45 secondes de retard. «Définitivement la course la plus dure que j'ai faite de toute ma carrière. Indescriptible ! J'ai même halluciné à la fin tellement j'étais cuit», devait lâcher le champion de Maurice après coup.

Le Brésilien Henrique da Silva Avancini s'est imposé en 4h14:42 devant le Tchèque Martin Stosek (4h15:10) et l'Allemand Lukas Baum (4h16:25).

Christopher Lagane, de son coté, n'a pas été en mesure de terminer la course en ligne élite hommes longue de 271,1 km. Le double champion de Maurice 2023 a jeté l'éponge un peu avant la mi-course.