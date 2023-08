Burkina Faso: Mouvement patriotique pour la refondation - Les membres confirment leur soutien à la Transition

Le Mouvement patriotique pour la refondation (MPR) a lancé, ses activités, le 5 août 2023, à Ouagadougou.

Le Mouvement patriotique pour la refondation(MPR) a déballé son « remède » pour que le Pays des Hommes intègres se porte bien. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le mouvement a préconisé, l'organisation d'une campagne de déradicalisation en collaboration avec les leaders religieux, la mise en place d'un cadre de concertation interreligieux pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la mise en place d'une plateforme de réflexion scientifique en collaboration avec les chercheurs et universitaires pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Dans le domaine de la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations, le MPR présidé par Sidwaya Ouédraogo et dont le lancement officiel des activités a eu lieu, le 5 août 2023, à Ouagadougou, a souhaité que les autorités oeuvrent à réduire le coût de la vie en intensifiant le contrôle des prix des produits de premières nécessité, de promouvoir la bonne gouvernance et la gestion vertueuse des ressources publiques, de poursuivre le processus de refondation dans tous les segments de la société (identitaire, éducatif, politique et économique).

Sur le plan politique, le MPR a demandé, l'organisation d'assises nationales de la refondation dont les conclusions devront déboucher sur une prolongation de la Transition et décliner un calendrier consensuel de l'organisation des élections.

Aussi, Sidwaya Ouédraogo et ses camarades veulent l'organisation avant les élections, un referendum pour une nouvelle Constitution qui va répondre aux valeurs endogènes et à l'aspiration du peuple.

« La vision du MPR est de contribuer à une refondation de notre société tant sur le plan identitaire, éducatif, économique et de travailler à l'éveil des consciences qui aboutira à un système de démocratie à l'africaine qui tire ses fondements de nos valeurs et nos moeurs », a précisé le président du MPR.

Concrètement, a soutenu M. Ouédraogo, le MPR a pour objet de contribuer à l'avènement d'un Burkina nouveau garantissant le bien-être de sa population et véritablement engagé sur les chantiers de la culture de la paix, de la réconciliation, de la stabilité, du développement socio-économique...

Il a ajouté : « nous ne serons pas comme les autres mouvements qui applaudissent toujours, qui peignent tout en noir. Nous sommes là pour apporter notre touche à la vision de la Transition. Nous ne soutenons pas les hommes, mais des visions. Si, à un moment donné, la vision de la Transition n'est pas adéquate avec celle du peuple, nous serons là pour attirer leur attention ».

Néanmoins, les membres du MPR se réjouissent des avances « significatives » enregistrées en 10 mois de gestion du MPR. « Désormais nos forces sont mieux organisées et équipées, une bonne partie du territoire est sous contrôle et des populations réinstallées dans leurs localités jadis perdus, », a affirmé le président du MPR, Sidwaya Ouédraogo.

Par ailleurs, il a invité les autorités de la Transition au respect du principe des séparations des pouvoirs et à travailler pour plus d'unité et de cohésion, gage de succès face n'importe quel ennemi. Le MPR a mobilisé à la somme de 300 000 F CFA pour contribuer à l'effort de guerre.