Sénégal: Atteinte de la souveraineté alimentaire - L'élevage, un sous-secteur qui traine les pieds

Le Président de la République, Macky Sall, a appelé à une mobilisation générale pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. A cet effet, une stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire a été élaborée pour développer le potentiel de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Mais jusqu'à présent, ce dernier secteur fait face à des contraintes qui empêchent le pays d'être autosuffisant en viande et en lait.

Depuis quelques temps, la question de la souveraineté alimentaire est au coeur des politiques de l'Etat. Le Président de la République Macky Sall a ainsi appelé à une mobilisation générale pour la valorisation des produits alimentaires locaux afin de mieux contenir les chocs sur les prix causés par la guerre en Ukraine.

A cet effet, une stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire a été élaborée. Ce programme prévoit de développer le potentiel de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin de favoriser la croissance économique du pays à l'horizon 2035.

Cependant, cette souveraineté alimentaire visée par l'Etat ne sera pas facile à atteindre si toutefois un certain nombre de contraintes qui freinent le secteur de l'élevage ne sont pas levées. Car, ce secteur est d'une grande importance dans l'économie du pays. En 2019, l'activité d'élevage représente 3,4% du Produit Intérieur Brut (PIB) et contribue à hauteur de 0,1 point à la croissance économique (4,4%), selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cependant, le secteur de l'élevage fait face à certaines contraintes qui freinent son développement. Ces faiblesses sont liées entre autres à l'insuffisance de la couverture sanitaire et de la sécurité alimentaire du cheptel ; à l'accès au crédit ; au vol de bétail ; et à l'insuffisance de financement dans le secteur. Tous ces facteurs font que le Sénégal peine toujours à atteindre l'autosuffisance en viande et en lait malgré les différentes politiques mises en place par l'Etat.

Le 22 janvier 2018, lors d'une visite à la 11ème édition du Salon de l'élevage, tenue du 19 au 29 janvier au CICES, à l'initiative de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races bovines, ovines et caprines (Adam), en partenariat avec le ministère de l'Elevage, Aminata Mbengue Ndiaye avait annoncé une enveloppe de 500 millions de FCFA pour le Programme national d'autosuffisance en mouton.

En décembre 2018, le président de la République Macky Sall, après une inauguration en grande pompe du mur de clôture du ranch de Dolly long de 120 km, avait annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux acteurs. Jusqu'à présent, le Sénégal importe des moutons et la volaille pour la consommation en protéines de sa population.