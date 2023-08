Congo-Kinshasa: En vue d'une vente décente des produits pharmaceutiques , ACOREP - Les pharmaciens appelés à demeurer dans le circuit de distribution légalement établi

Pour harmoniser et réguler le monde pharmaceutique, l'Autorité congolaise de régulation pharmaceutique (ACOREP) a organisé une conférence, le samedi 5 août 2023, en présence de pharmaciens de la RDC. Cet entretien a tourné autour du thème : «Assainissement dans le secteur pharmaceutique ». L'objectif poursuivi derrière cette initiative est de prêcher l'éthique déontologie à ces derniers qui, parfois, ont tendance à oublier que la mauvaise gestion des médicaments peut causer plusieurs dégâts et, surtout, de les appeler au professionnalisme.

Le président national de cette organisation, Glory Panzu, a, dans son intervention, rappelé que le médicament est un produit toxique qui peut conduire à la mort. Il a insisté, de même que, les médicaments doivent être gérés par des personnes qualifiées dans ce domaine. D'où, il lance un appel à la vigilance à tous les pharmaciens, les invitant à rester dans le circuit de distribution normal. A l'en croire, ceci explique tout simplement que le rôle primordial d'un pharmacien, n'est pas forcement la vente des produits pour s'enrichir mais, bien plus, de veiller pour ne pas permettre la circulation de faux médicaments.

«C'est regrettable lorsque nous disons que les choses changent, mais nous constatons que c'est les pharmaciens qui se retrouvent au plus loin du changement. L'apport du pharmacien est l'assainissement dans le secteur pharmaceutique, s'il n'y a pas d'assainissement on se trouve avec de faux médicaments en circulation, des médicaments qui n'ont pas suivi le circuit légalement établi, et combattre ces médicaments-là, c'est remettre le bon fonctionnement dans le circuit de distribution. Est-ce que nous pharmaciens nous réfléchissons à ce que nous faisons au quotidien par apport à cela ? » s'est demandé Glory Panzu, Présidente national d'ACOREP, qui a ensuite insisté sur le changement qui, pour lui, consiste à combattre tout mauvais produit pharmaceutique, de dire non à la corruption pour sauver la population.

A son avis, à ce jour, la source de faux médicaments c'est des EVG. «On importe des médications non autorisés, on achète les produits alors qu'on n'est pas importateur. Et tout ça occasionne des faux médicaments en musculation. Pourtant, aux Etats-Unis, par exemple, si tu as été interpelé par la justice, tu ne feras pas la pharmacie. Donc, ta faculté est attachée avec ton casier judiciaire. Tout ceci, parce que nous pharmaciens, détenons du poison, nous pouvons manipuler les poisons pour détruire la population. Mais ici, on vient nous faire croire que le pharmacien doit prendre les matériels de travail et le vendre, à la place de réparer», a-t-il déclaré, tout en demandant aux autorités congolaises de faire comme d'autres pays, qui n'accordent pas à tout le monde la charge de pratiquer ce métier.

A rappeler que l'ACOREP compte 135 pharmacies dont 12.000 pharmaciens qui sont inscrits pour être structurées et régulées.