Afrique: Journée Internationale de la Jeunesse - Le Pape François appelle les jeunes à mener une vie digne des enfants de Dieu

A l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, le Pape François a fait appel à tous les jeunes du monde d'être des chrétiens sincères et fidèles et de témoigner la vie de Jésus-Christ partout où ils se trouvent. Il a expliqué la raison de cet appel, disant que la mission de l'église est de former les jeunes à devenir des hommes selon le cœur du Christ.

Le représentant numéro un de l'église catholique a parlé des caractéristiques des personnes dont l'église a besoin pour son évolution. Il tranche que l'église n'a pas besoin des hypocrites pour son développement plutôt des jeunes qui affichent leurs comportements en vrai. « L'église veut des jeunes qui aiment Dieu donc qui le considèrent comme Sauveur et Seigneur. Pour mieux encadrer les jeunes, l'église déteste la prostitution, on demande à tous les chrétiens d'être purs physiquement et spirituellement. Surtout, il faut aimer les études car c'est ça la clé d'élévation de toutes personnes. Bref, il ne faut pas se cacher derrière la bible », a interpelé le Saint Père.

Le Pape a exprimé le besoin de l'Eglise de voir "des saints sans voile, sans soutane". « Nous avons besoin des saints en jeans et en baskets. Nous avons besoin des saints qui vont au cinéma, écoutent de la musique et sortent avec leurs amis. Nous avons besoin de saints qui placent Dieu en premier et qui restent longtemps à l'université. Nous avons besoin des saints qui trouvent chaque jour le temps de prier et qui savent sortir avec quelqu'un dans la pureté et la chasteté, ou qui consacrent leur chasteté», souhaite le Pape François.

%

Il demande aux jeunes d'aujourd'hui, parents de demain, de ne pas se laisser envahir par la jeunesse car, rappelle le Pape, tous ce que l'homme sème aujourd'hui il le moissonnera demain. « Même si nous vivons dans le même monde, on ne peut pas faire tout ce que les autres font. Il faut faire la différence entre les jeunes qui connaissent Dieu et qui ne connaissent pas Dieu », a insisté le Souverain Pontife qui, du reste, a martelé sa demande à tous les jeunes du monde de ne pas se laisser influencer par le mal mais plutôt d'influencer les autres dans le bon. Et de toujours fuir tout désir de la chair car «La chair est faible et l'esprit est dur».

Pour le Pape, un enfant de Dieu ne peut jamais reculer devant les difficultés. Il les affronte. Ila ensuite appelé tout le monde à se sentir à l'aise de construire sa vie en mettant toujours le Christ devant chaque projet.

«Nous avons besoin de saints qui vivent dans le monde, qui se sanctifient dans le monde et qui n'ont pas peur de vivre dans le monde. Nous avons besoin de saints qui n'ont pas honte de prendre l'alcool, qui utilisent les réseaux sociaux. Nous avons besoin de saints qui aiment l'Eucharistie. Nous avons besoin de saints qui se divertissent. Nous avons besoin de saints qui sont dans le monde et qui savent savourer les choses pures et bonnes du monde, mais sans être mondains », a dit Pape François