Congo-Kinshasa: La Fondation Mwinda ne jure que par la stabilité des vulnérables

Le bien-être des personnes en mobilité réduite, des femmes veuves, des déplacés de guerre, des orphelins et d'autres couches des démunis, reste l'objectif que s'est assigné La Fondation Mwinda (FOM). C'est à cet égard que la fondatrice de cette structure solidaire, Mme Nancy Tshibola Muinda, a tenu, vendredi 28 juillet 2023, au siège de La Fondation, situé sur 12ème rue, Poids Lourd, dans la commune de Limete, une conférence de presse pour parler des leurs actions ainsi que des évènements que La Fondation compte organiser à Kinshasa et dans d'autres provinces.

Coordonné en RDC par Mme Ange Olenga, ce rendez-vous a connu trois points essentiels, entre autres : la présentation et l'historique de la Fondation, la présentation des projets que compte réaliser la Fondation en faveur des personnes en détresse ainsi qu'un moment consacré aux jeux des questions et réponses.

Se remettant aux médias au sortir de ce rendez-vous, la Fondatrice de cette structure qui, déjà, est repérée dans plusieurs provinces de la RDC, Mme Nancy Tshibola, est revenue sur l'essentiel.«La raison de cette conférence de presse était de reparler encore de nos actions et surtout de nos évènements que nous allons effectuer à Kinshasa et dans d'autres provinces. C'est vraiment pour que nos membres et les gens qui nous suivent, voient que nous sommes toujours en action et que, nous sommes toujours là », lance-t-elle d'entrée des jeux. Et de continuer, «Pour les sinistrés de l'Est, en ce moment il y a beaucoup d'appels d'offres qui viennent de là-bas, ça veut dire, on ne les oublie pas ; nous sommes toujours à l'attente du bon moment pour aller leur porter secours et les aider. Si vous rencontrez des difficultés, la Fondation est toujours là pour appuyer de loin ou de près, mais notre équipe est là aussi pour pouvoir appuyer ces sinistrés de l'Est. On sait que vous vivez dans des moments difficiles ; vous n'êtes pas seul, on est là pour vous soutenir de loin par nos prières, de loin à travers d'autres actions», a-t-elle rassuré.

A cette occasion, elle a élucidé les difficultés auxquelles la Fondation fait face.

«Les difficultés que nous rencontrons, c'est l'administration congolaise. L'administration congolaise est notre premier obstacle. Je peux vous dire, juste pour avoir des papiers administratifs, l'agrément ou bien l'arrêté ministériel, ça nous a pris deux ans, ainsi que pour obtenir l'exonération ; jusqu'à l'heure actuelle, depuis trois ans, nous attendons et nous ne l'avons toujours pas reçue ; il y a toujours des complications ; il y a toujours ce qu'ils disent, ko liesa. Nous partons pour des actions humanitaires, l'argent-là qui est pour ko liesa batu, ça ne serait pas mieux de mettre cet argent pour qu'un enfant puisse avoir de quoi manger à son assiette ?», a-t-elle indiqué. Et d'ajouter, «Ça, c'est vraiment les difficultés que nous rencontrons. C'est là où j'ai vraiment du mal de fois à sortir cet argent pona ko liesa batu, or, j'ai encore des orphelinats à aller nourrir », désapprouve-t-elle.

Créée le 17 octobre 2019, la Fondation Mwinda reste jusqu'à l'heure actuelle sous l'observation de sa devise : Esperance, Force et Solidarité.