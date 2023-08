Congo-Kinshasa: Discours de haine en période électorale, RDC - Patrick Muyaya saisit officiellement de la nouvelle Charte des médias en ligne

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a reçu le comité scientifique de la campagne de lutte contre le discours de haine à travers les plateformes numériques en cette période électorale, ce mardi 8 juillet 2023 dans son cabinet. Composé de messieurs Tito Ndombi, Oboul Okwess, Israël Mutala, Bobo Kitumu et de Madame Magalie Ligodi, ce Comité a présenté au ministre Muyaya le travail réalisé, en amont, s'attelant sur une conférence portant sur le discours de haine et une charte contre le discours de haine pendant la période électorale qu'elle a produite en faveur de médias en ligne particulièrement.

Cette charte s'adresse aux professionnels de média de toutes catégories pour les pousser à lutter dans leurs contenus médiatiques contre tout discours de haine. Cette initiative émane du Groupe Next Corp, qui est la maison éditrice d'Actualité.cd, en collaboration avec MILRDC et les autres associations de médias opérant en RD Congo.

«Nous pensons vraiment que si les discours de haine passent par plusieurs plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre plusieurs personnes car ils ne passent pas plus par des médias traditionnels mais plutôt les réseaux sociaux qui sont les plus consultés par de gens. Nous pensons que si les journalistes, les professionnels de médias prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer ni diffuser ni accorder la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux politiques, socioéconomiques », a indiqué Oboul Okwess.

Pour avoir cette charte, rappelons que le comité a convié les professionnels de média à un atelier tenu le 25 juillet dernier où ils ont convié des politiques, différentes représentations de médias qui ont adopté et validé ce travail. Un accent est expressément mis sur les médias en ligne, car la campagne vise plus les plateformes numériques. Toutefois, cette charte en soi concerne toutes les catégories de média existant et opérant en RDC.

Pour rappel, la charte des médias contre le discours de haine en période électorale en République démocratique du Congo (RDC) a été officiellement présentée, le jeudi 3 août 2023, à Kinshasa par le staff de la société Next Corp. Cette charte s'appuie sur l'article 5 du Code de déontologie du journaliste congolais, appelant ainsi les professionnels des médias à bannir l'injure, la diffamation, la déformation des faits, le mensonge, l'incitation à la haine (religieuse, éthique, tribale, régionale ou raciale) ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier.

La charte est composée de dix engagements clés, le texte de cette charte propose une série de mesures concrètes visant à contrer le discours de haine en période électorale. Parmi celles-ci, figurent notamment la mise en place des mécanismes incitant au signalement de propos haineux sur l'ensemble de leurs plateformes numériques et l'engagement ferme de ne pas donner de tribune aux marchands de haine, qu'ils soient des influenceurs ou des acteurs socio-politiques.