Afrique: Au cours de la cérémonie de remise-reprise, OCC - Etienne Tshimanga invite la nouvelle Délégation Syndicale à un esprit de partenariat et de collaboration

Seuls 7 syndicats sur 40 en compétition ont obtenu des sièges après les élections syndicales à l'Office Congolais de Contrôle. La nouvelle délégation syndicale, qui à un mandat de trois ans, a été officiellement installée ce mardi 8 août 2023, dans une ambiance chaleureuse. C'était au siège social de l'OCC sis commune de la Gombe, en présence des différentes autorités, cadres et agents de cet établissement public. Coup de chapeau à la Direction Générale de l'OCC qui n'a pas hésité de mettre à la disposition du bureau de vote central et local tous les moyens nécessaires en vue d'organiser ces élections sociales.

Les résultats telles que publiées ont classé la Confédération Syndicale du Congo, CSC, menée par M. Shiro, en première position.

A l'occasion de cette cérémonie de remise-reprise, le Directeur Général de l'OCC, M. Etienne Tshimanga, a présenté ses vives félicitations et fructueux mandant au Président de la Délégation syndicale et tous les délégués. Au terme d'une élection transparente, démocratique et apaisée, il a rassuré que durant ce mandant, l'accent devra être mis sur la collaboration et un partenariat qui privilégient l'intérêt supérieur de l'OCC, dans le strict respect des textes légaux et règlementaires.

A en croire le DG Tshimanga, dans les pays Anglo-Saxon, des organisations syndicales collaborent et font des propositions à l'employeur pour le développement et la bonne marche de l'entreprise. De cette manière, elles obtiennent facilement leurs revendications syndicales.

Une occasion pour lui d'inviter tous les membres de la délégation à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire rayonner cette organisation en acceptant de travailler comme des partenaires, avec un esprit ouvert et une collaboration franche.

«Nous vous exhortons à plus d'engagement pour le respect de l'objet social de l'établissement, à veiller aux intérêts de l'Office et de la masse travailleuse afin de construire une paix sociale durable», s'est-il exprimé.

A son tour, le Président de la Délégation syndicale installée, M. Shiro, a rassuré qu'au cours de leur mandat, ils vont travailler en étant proches des travailleurs sans distinction de sexe, de religion et sans appartenance syndicale et dans le respect mutuel, dans un esprit d'écoute, de tolérance, d'échange pour l'intérêt de l'OCC et de tous.

Dans le même ordre, il a pris l'engagement, d'une part, de faire respecter des textes légaux et règlements régissant le code du travail pour une justice distributive et la paix sociale.

Et d'autre part, un partenariat responsable, basé sur le respect des documents juridiques. Il a profité de cette occasion pour annoncer dans les prochains jours le dépôt d'un cahier des charges qui sera articulé essentiellement sur les conditions des travailleurs sur le plan administratif, de l'exploitation financière et logistique.

Il a rappelé aux travailleurs l'amour du travail bien fait, mais aussi il les a interpellés à bannir la mentalité du moindre effort de sorte à ne pas réduire les résultats attendus au sein de la société.

Le conseiller du cabinet et représentant du Ministre du Commerce à cette cérémonie, a félicité la Direction de l'Office qui a prouvé à suffisance que la synchronisation entre la masse laborieuse et le conseil d'administration, la direction générale est possible.

Dans ce cadre, il les a conviés de continuer sur cette percée harmonieuse de gouvernance qui fixe la portée de l'Office vers un avenir radieux et garantissant les bonnes conditions de ses travailleurs.