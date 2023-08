Congo-Kinshasa: Double événement à la Fondation WIDEMS - Sa sortie officielle et son adhésion au parti MCSD

La Fondation WIDEMS, que préside, avec un "cœur" des anges, Monsieur Briskain Mananga, a procédé, dimanche 6 août, dans la salle de fête Palais Royal, à Ngaba, à une double cérémonie, à savoir, dans un premier temps : sa sortie officielle et, en second lieu : son adhésion au sein du parti MCSD, "Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie. MCSD, soit dit au passage, est un parti politique sous la houlette du Sénateur Roger Muaka, qui a été représenté à cette double cérémonie par son Directeur national en charge des Relations Extérieurs, Madame Sylvie Ngoyi.

A en croire Briskain Mananga, la Fondation WIDEMS existe depuis le 25 février 2022, avec comme double objectif : faire face à la précarité des conditions dans lesquelles vivent veuves, orphelins, filles mères et enfants des rues, ainsi que les accompagner, comme à la sauvette, dans l'apprentissage des métiers.

Voilà ce qui justifie à cet effet les pourparlers à l'heure actuelle entre la Fondation WIDEMS et l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, dans le but de la mise en place d'un partenariat en vertu duquel la Fondation mettra à la disposition de l'INPP ces veuves, orphelins, filles-mères et enfants de rue, en vue de leur formation ci-haut évoquée.

Louison N'seke, porte-parole du MCSD, a parlé de la création de ce dernier, il y a de cela 12 ans, comme tirant son inspiration dans les difficultés et défaillances constatées chez l'homme politique congolais face à la responsabilité lui confiée par la population "erdécéenne" qui, en retour, n'a pas jusqu'ici reçu des réponses favorables à ses attentes. Pour le Mouvement Chrétien Solidarité et Démocratie, les hommes congolais au pouvoir ont jusqu'ici brillé par leur inefficacité de résoudre le fameux paradoxe qui fait de la République Démocratique du Congo un pays riche, allusion faite à son sol, sous-sol et hydrographie, mais avec une population jusqu'ici laissée pour compte dans les ténèbres de la pauvreté ; une pauvreté qu'aggrave une insécurité qui prend, chaque jour qui passe, des proportions de plus en plus alarmantes.

L'existence du MCSD, Monsieur Louison qui poursuit le fil de ses idées, tire son bien-fondé dans leur détermination, en tant qu'enfants de Dieu, de se retrouver partout où se prennent les décisions du pays en vue pour eux de les influencer à la lumière de la parole de Dieu.

Voilà ce qui donne raison à leur option de participer de façon massive aux élections 2023 où ils s'apprêtent à aligner, sauf à la présidence qu'ils reconnaissent être une exclusivité réservée au Chef d'Etat en exercice, le plus grand nombre de candidats possibles.

A l'entendre parler, tout passera par l'entremise de leur regroupement connu sous le label : "Alliance des Valeurs", un regroupement qui fait partie intégrante de l'Union Sacrée de la Nation.

Briskain Mananga, si cela n'est pas un secret, est parmi ceux qui se sont déjà affichés. L'homme est donc candidat à la députation nationale pour le compte de la circonscription du Mont-Amba. C'est là que, foi sur ses propos, se trouve basé le siège de sa Fondation, précisément au numéro 35 de l'avenue Télé II, dans la commune de Lemba.

Briskain Mananga demande à la jeunesse chrétienne de 5 communes du Mont-Amba, à savoir : Lemba, Ngaba, Kisenso, Limete et Matete, de n'avoir pas peur d'exprimer leurs ambitions politiques en déposant leurs candidatures à la CENI, en vue de peupler le Parlement congolais des députés chrétiens.

Cette double cérémonie a été clôturée par une prière faite par le Pasteur Ézéchiel Kaziama qui l'a adressée à Dieu, en sa qualité de dispensateur de temps et des saisons fertiles.

Cette dernière a été précédée par la remise, par Madame Sylvie Ngoyi à Monsieur Briskain Mananga, des insignes du parti, entre autres : drapeau et écharpe, tous empreints des couleurs vertueuses du parti.