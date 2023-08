Afrique: Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères déclare que l'Éthiopie est la porte d'entrée de l'Afrique

Addis Ababa — Le ministre des affaires étrangères de la République de Corée, Park Jin, qui se trouve à Addis-Abeba pour une visite officielle de trois jours en Éthiopie, a rappelé que l'Éthiopie est une porte d'entrée sur l'Afrique.

Le ministre des affaires étrangères de la Corée du Sud est arrivé à Addis-Abeba ce matin.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a discuté avec le ministre des affaires étrangères Park Jin des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines bilatéral et multilatéral.

À l'issue des entretiens bilatéraux, M. Demeke a déclaré : "Nous avons conclu une discussion bilatérale fructueuse sur plusieurs questions d'intérêt mutuel".

L'Éthiopie et la République de Corée du Sud célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

"Notre amitié est forgée par le sang. Nous sommes convenus de consolider et de faire progresser les liens de longue date entre nos deux pays. La République de Corée du Sud reste le partenaire stratégique de l'Éthiopie. Nous avons notamment renouvelé notre engagement à travailler en étroite collaboration pour porter la coopération en matière de commerce, d'investissement et de développement à un niveau plus élevé", a souligné M. Demeke.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté d'accélérer leur partenariat sur les plateformes multilatérales et les questions d'intérêt mutuel, et se sont engagées à approfondir et à étendre leurs relations historiques dans l'intérêt de leurs populations respectives.

M. Demeke a remercié le gouvernement de la République de Corée d'avoir choisi l'Éthiopie comme l'un de ses partenaires de développement prioritaires en Afrique.

Dans le cadre de sa stratégie nationale quinquennale, la République de Corée du Sud a apporté un soutien financier à plusieurs programmes de développement en Éthiopie, a-t-il indiqué.

Le ministre éthiopien des affaires étrangères a également félicité la République de Corée pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et s'est engagé à travailler en étroite collaboration sur les questions d'intérêt mutuel et les préoccupations concernant le continent africain, en général, et la Corne de l'Afrique, en particulier.

Le ministre des affaires étrangères, Park Jin, a quant à lui exprimé sa gratitude au vice-premier ministre et au ministre des affaires étrangères pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité.

En tant que partenaire prioritaire en Afrique, le ministre des affaires étrangères Park Jin a noté que son gouvernement et son homologue éthiopien continueront à coopérer dans des domaines clés afin de renforcer le partenariat stratégique à multiples facettes entre la Corée du Sud et l'Éthiopie par le biais de cadres bilatéraux et multilatéraux sur des questions d'intérêt mutuel.

Il a particulièrement insisté sur le fait que l'Éthiopie est une porte d'entrée vers l'Afrique.

"Nous avons eu des discussions approfondies sur le renforcement de la coopération dans divers domaines, notamment la coopération au développement, les échanges humains, le commerce et l'investissement avec notre partenaire de sang qu'est l'Éthiopie.

Le peuple sud-coréen n'oubliera jamais le noble sacrifice et l'amitié sincère dont l'Éthiopie a fait preuve pendant la guerre de Corée en envoyant des troupes éthiopiennes pour défendre la paix et la liberté du peuple coréen.

"Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nos ministres des affaires étrangères ont convenu d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur de partenariat stratégique en commémoration du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques cette année. En outre, nous avons décidé de définir l'orientation des 60 prochaines années et d'explorer une coopération mutuellement bénéfique par le biais d'échanges de haut niveau, entre autres", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Jin.