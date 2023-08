Maroc: Réunion du CPDH d'Ifrane

Ifrane — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d'Ifrane a tenu, mercredi, une réunion marquée par l'examen et l'approbation de l'ensemble des points à l'ordre du jour.

La réunion présidée par le gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid El Mazid, s'est déroulée en présence notamment du président du conseil provincial, des chefs de services extérieurs concernés, des présidents des collectivités territoriales de la province et des représentants de la société civile.

Parmi les projets examinés et approuvés figurent ceux relatifs à l'Initiative Royale «Un million de cartables» et la cession d'unités de l'enseignement préscolaire réalisées dans le cadre de la troisième phase de l'INDH à l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Fès-Meknès (AREF).

Il a été procédé ainsi à la validation du projet relatif à l'initiative Royale «Un million de cartable» au titre de l'année scolaire 2023-2024 qui devrait porter sur la distribution d'un total de 6.901 cartables. Cette opération d'un montant global de 2.304.344,00 Dhs est financée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Les membres du comité ont approuvé aussi le point portant sur la cession à l'AREF de Fès-Meknès, de 88 unités dédiées à l'enseignement préscolaire.

Sur ce total, 47 unités sont déjà opérationnelles et réparties entre 13 unités à Tizguite, 11 à Timahdite, 08 à Sidi El Makhfi et autant à Oued Ifrane, 07 à Tigrigna et à Bensmim et 06 unités à Ainleuh et à Dayet Aoua.

Le comité provincial du développement humain a approuvé, aussi, un total de 08 projets soumis par des coopératives et 06 autres par des auto-entrepreneurs pour un montant global de 3.067.330,00 Dhs. Ces projets font partie du programme 3 de la 3ème phase de l'INDH axe de l'amélioration des revenus.

Il a été procédé à l'examen et l'approbation de 33 autres projets présentés par 34 bénéficiaires dudit programme, faisant partie axe relatif l'Appui à l'entreprenariat d'un montant total de 2.864.956,50 Dhs financés par l'INDH.