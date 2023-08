Tunisie: ESZ - Immortaliser les ex-présidents

Un tournoi de mini-football a été organisé en guise de reconnaissance aux ex-présidents

Profitant des vacances de l'été et du retour de nos compatriotes de l'Europe, les responsables de l'ESZ ont eu la bonne initiative d'organiser un tournoi de mini-football en guise de reconnaissance aux ex-présidents, ceux qui avaient donné de leur temps et leur argent et servi bénévolement le club de Zarzis pendant des années. Chacune des 13 équipes participantes a porté le nom d'un ex-responsable de ce prestigieux club qui date de 1934.

Parmi eux, on peut citer le fondateur et premier président sous l'ère du protectorat français, feu Haj Ali Bouchhioua. Puis feu Fethi Gana, ex-président avec qui le club a connu sa première accession en Ligue 1. Enfin, l'ex-président, le dernier qui nous a quittés il y a une année, feu Fethi Jamaâ et une dizaine d'autres. 151 anciens joueurs étaient de la fête dont notamment l'Algérien Faïçal Guettouch, Elyès Smâali, Mounir Rached, Amor Belghoul, Faïçal Lourayedh et bien d'autres.... La fête a drainé une grande foule de supporters.

Une première à saluer certes, même si certains fans ont émis quelques réserves contre le choix hâtif des têtes des équipes, attirant l'attention des organisateurs que certains responsables parmi ceux qui avaient rendu service à l'ESZ ont été oubliés.