Algérie: Forêts - Régularisation prochaine de plus de 3.000 travailleurs polyvalents saisonniers

EL TARF — Plus de 3.000 agents polyvalents contractuels dans le secteur des forêts "seront régularisés bientôt", a annoncé mercredi d'El Tarf le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Mohamed Abdelhafid Henni, précisant que le dossier de leur titularisation sera présenté prochainement en Conseil des ministres.

Au poste frontalier d'Oum Teboul où il s'enquerrait de l'état de préparation et de prédisposition du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts regroupant la Conservation des forêts, l'entreprise de génie rural et la protection civile, le ministre a souligné, dans une déclaration à la presse, que dans un premier temps, une "opération de régularisation consistant en la permanisation de 3.017 agents saisonniers du secteur des forêts" allait être "bientôt concrétisée au niveau national".

M.Henni, accompagné du wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, et du directeur général des forêts (DGF), Djamel Touahria, a précisé qu'en coordination avec la DGF, le projet d'intégration des agents contractuels dans des postes de travail permanents sera "bientôt" présenté en Conseil des ministres.

Le ministre a salué, à cette occasion, la contribution des travailleurs contractuels dans les premières interventions de lutte contre les incendies de forêts qui ont affecté plusieurs wilayas du pays et leur présence aux côtés des agents forestiers pour faire face aux feux.

M.Henni a souligné que la régularisation et l'intégration de cette catégorie de travailleurs dans des postes de travail permanents contribuera, d'une part, à renforcer l'efficacité des premières interventions de lutte contre les feux aux côtés de tous les acteurs (agents forestiers, protection civile, société civile, agriculteurs), et garantira à ces travailleurs, d'autre part, leurs droits socioprofessionnels.

S'enquérant, au sein de l'Unité principale de la protection civile Rahal Rabah Benabdallah, des différents dispositifs relatifs aux colonnes mobiles de la Conservation des forêts et de la Direction de la protection civile, le ministre a, par ailleurs, assuré que des satellites seront utilisés à partir de l'année prochaine pour lutter contre les incendies de forêt.

Dans ce contexte, M. Henni a souligné qu'un travail de coordination était actuellement en cours entre le secteur des forêts et l'Agence spatiale algérienne pour renforcer la coopération en matière de lutte contre les incendies, en s'appuyant sur les images satellites pour surveiller, détecter et localiser immédiatement les incendies de forêt ce qui favorisera, a-t-il dit, "une réponse plus rapide et une gestion plus efficace de la situation".

Le ministre a évoqué, à ce propos, l'option de "cartographier et de surveiller les dommages causés par les incendies de forêt à l'aide d'images de haute précision".

M.Henni avait entamé sa visite, aux côtés des autorités locales et du DGF, par l'inspection de l'unité principale de la protection civile, au chef-lieu de wilaya, où il s'est renseigné sur l'état de préparation du système coordonné de prévention des incendies de forêt, entre la Conservation des forêts et la protection civile. Il a également inspecté, dans cette unité principale, la salle des opérations, avant d'écouter deux exposés du conservateur des forêts et du directeur de wilaya de la protection civile, autour du plan de lutte de 2023 contre les incendies de forêt et de la prédisposition des colonnes mobiles.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a conclu sa visite dans la wilaya d'El Tarf par l'inspection d'une usine de transformation du bois dans la commune d'El Tarf, avant de donner, dans la commune frontalière de Souarakh, le coup d'envoi de l'aménagement de bandes pare-feu sur une superficie de sept (7) hectares.