Algérie: Conférence internationale des présidents de Cours constitutionnelles - Belhadj en Indonésie

ALGER — Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part, à partir de mercredi à Jakarta (Indonésie), aux travaux de la Conférence internationale des présidents de cours constitutionnelles, indique un communiqué de l'institution.

Cette conférence, organisée à l'occasion du 20e anniversaire de la Cour constitutionnelle indonésienne, est placée sous le thème: "Renforcement de la démocratie à travers les juridictions constitutionnelles", précise la même source, ajoutant que les travaux se poursuivront jusqu'au 11 août.

Selon le communiqué, cette conférence est "l'occasion propice pour examiner les moyens d'établir et de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les institutions constitutionnelles homologues, d'autant que les cours et conseils constitutionnels de nombreux pays, dont la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Kazakhstan, prennent part à cet événement important".

M. Belhadj, qui sera accompagné du membre de la Cour constitutionnelle Bahri Saadallah, saisira également l'occasion pour signer un mémorandum d'entente entre la Cour constitutionnelle algérienne et son homologue indonésienne en vue de "créer un cadre de coopération et d'échange d'expériences dans le domaine de la justice et du droit constitutionnels", conclut le communiqué.