Ethiopie: Des préparatifs sont en cours pour inclure la consolidation des valeurs de la paix et les questions de paix dans le système éducatif - Ministère de la Paix.

Addis Ababa — Le ministre de la Paix, Binalf Andualem, a dévoilé que la consolidation de la paix et les questions de paix sont incluses dans le système éducatif en collaboration avec le ministère de l'éducation.

Le ministère et la Commission nationale de la réforme ont soumis et examiné la mise en oeuvre du plan pour l'exercice 2015 au ministère du plan et du développement.

Dans l'examen, le ministère de la Paix a fait une explication concernant les principales activités qu'il a menées pour renforcer la paix et construire des valeurs au cours de l'exercice 2015.

Le ministre a noté que des discussions ont eu lieu pour établir la paix dans les institutions religieuses et a souligné que plus de 7,6 millions de personnes ont participé à ces forums.

Le ministre de la Paix, Binalf Andualem, a indiqué que la création du Conseil éthiopien pour la paix, plus de deux millions d'élèves du primaire et du secondaire ont été inclus dans les clubs de paix, et plus de 42 500 bénévoles dans le pays se sont rendus dans d'autres régions pour faire du bénévolat.

Selon le ministre, le travail d'alerte précoce des conflits assisté par la technologie a été mis en oeuvre au niveau initial et que le ministère a apporté le travail effectué dans le domaine du travail volontaire, qui est efficace en termes de renforcement des valeurs nationales.

%

La ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa, a pour sa part souligné que l'organisation de la paix qui a été lancée apporte des changements et que les activités doivent être renforcées avec une attention particulière.

La ministre a souligné que la participation des élites est importante dans la construction de la nation. Ils ont mentionné que la bonne volonté des jeunes amène un vrai changement.

D'autre part, les informations obtenues du ministère de la Planification et du Développement indiquent que le ministre a déclaré que les relations entre les gouvernements régionaux, l'utilisation de la technologie et la coordination des institutions devraient être renforcées.