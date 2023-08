Madagascar: Amoron'i Mania - Baisse du taux de malnutrition chronique

Le Projet IFNA, financé par le gouvernement du Japon, adopte une approche multisectorielle combinant les domaines de la nutrition, de l'agriculture, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. L'atelier final qui s'est tenu hier à Ambositra a révélé une baisse significative du taux de malnutrition chronique dans la Région d'Amoron'i Mania, sa zone d'intervention.

Trois agences des Nations Unies - la FAO, l'UNICEF et le PAM - ont collaboré pour mettre en oeuvre ce projet visant à améliorer l'accès des communautés à une alimentation nutritive, à des infrastructures sanitaires et à des services d'hygiène au niveau local, scolaire et de santé. Avant 2021, le taux de malnutrition dans la région était alarmant, atteignant 49%.

Cependant, grâce aux efforts conjoints des partenaires impliqués dans le projet IFNA, ce taux a été réduit à 43,6% en deux ans seulement, soit une baisse significative de 5,4%. L'ambassadeur du Japon, SEM Abe Koji, a exprimé sa satisfaction hier lors de cet atelier, devant les résultats obtenus et a encouragé la diffusion de ces enseignements à d'autres populations.

L'UNICEF, en collaboration avec l'ONG SAHI, a mis en oeuvre des initiatives visant à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la sensibilisation à l'hygiène. La commune de Fahizay a bénéficié de plus de 5 000 interventions liées à l'eau, permettant à plus de 80% des ménages de développer des compétences en préservation de la qualité de l'eau potable. L'UNICEF s'engage également à poursuivre son soutien en construisant des systèmes d'approvisionnement en eau potable pour desservir davantage de personnes et en promouvant l'utilisation polyvalente de l'eau.

%

La FAO s'est concentrée sur une approche agricole sensible à la nutrition en introduisant des aliments riches en nutriments tels que la patate douce à chair orange (riche en vitamine A) et le haricot cal 98 (riche en fer et en zinc). Des activités agricoles durables, y compris l'élevage, ont été encouragées pour diversifier les sources de nutrition.

Les pratiques agricoles améliorées, telles que l'agriculture intelligente face au climat, ont été enseignées aux bénéficiaires. Le PAM a contribué à l'amélioration de la qualité de l'alimentation scolaire en introduisant du riz fortifié dans les cantines de six écoles publiques à Fahizay. Cette initiative a permis à 600 ménages d'accéder à une alimentation diversifiée, ce qui a également eu un impact positif sur le taux de scolarisation des enfants.

Exposition

Mbuli Charles Boliko, représentant de la FAO, a souligné le succès de la collaboration entre les trois agences des Nations Unies ainsi qu'avec les institutions locales et régionales. Il a exprimé l'espoir que ces résultats positifs puissent être étendus à d'autres communes de la région d'Amoron'i Mania et au-delà. Les autorités locales, nationales et les représentants des trois agences impliquées se sont réunis pour discuter des prochaines étapes visant à assurer la durabilité de ces initiatives bénéfiques.

Dans le cadre de cet événement, les partenaires et les agences ont présenté leurs activités sur des stands, tandis que les bénéficiaires ont partagé leurs expériences liées aux différentes thématiques abordées par le projet IFNA. Le maire de la commune Fahizay, Rakoto, a souligné l'impact positif du projet sur sa communauté et a exprimé le souhait de partager ses expériences avec d'autres communes de la région.

En somme, l'approche multisectorielle adoptée par le projet IFNA dans la région d'Amoron'i Mania a abouti à des résultats tangibles en termes de réduction de la malnutrition chronique, d'amélioration de l'accès à l'eau potable, de pratiques agricoles durables et d'alimentation scolaire de qualité. Les partenaires impliqués sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour pérenniser ces acquis et les étendre à d'autres régions de Madagascar.