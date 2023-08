Afrique de l'Est: Jeux des Iles - Sports collectifs - Madagascar dans des groupes faciles

Les équipes nationales malgaches sont fixées sur leurs adversaires en football, en basket 5x5, 3x3, en handball, en volley-ball et en rugby aux Jeux des Iles de l'Océan Indien du 25 août au 3 septembre 2023.

« Je peux dire que nous sommes prêts à 98 % » tels sont les mots du président du comité d'organisation des Jeux des Îles et ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, hier, en marge du tirage au sort des disciplines collectives. Les travaux de rénovation des sites sont actuellement dans les dernières finitions et la préparation des athlètes avance. « Nous avons tous vu cette lettre, mais des présidents de fédérations ont pris la parole et jugeons-les. Nous reconnaissons que ce n'est pas facile d'organiser. Nous discutons et échangeons toujours avec les présidents de fédération pour les choses à améliorer afin que les athlètes puissent se préparer dans de bonnes conditions », continue Haja Resampa.

Tirage au sort

A deux semaines du coup d'envoi des 11es jeux des îles dont la cérémonie d'ouverture promet d'être grandiose, les équipes nationales malgaches sont fixées sur leurs adversaires en football, en basket 5x5, 3x3, en handball, en volley-ball et en rugby. En basket-ball 5x5, Madagascar est le tenant du titre. Les Ankoay dames évoluent dans la poule A aux côtés des Comoriennes, des Mahoraises et des Mauriciennes. De leur côté, les Ankoay hommes retrouvent les Réunionnais et les Comoriens dans la poule A. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux des Iles, le basket 3x3 fait partie des disciplines des Jeux.

Les Ankoay 3x3, dames et hommes, affrontent les équipes de Maurice et de la Réunion dans la poule A. La Grande Île est la mieux classée en 3x3 parmi les îles participantes. En volley-ball, les deux sélections malgaches ont raté l'or à l'Ile Maurice en finale. Cette année, chez les dames, Madagascar est dans la poule de la Réunion et de Mayotte. Du côté des hommes, les volleyeurs malgaches affronteront les Réunionnais et les Maldiviens.

Pour le retour du handball, les Akio hommes évoluent dans la poule A avec les Comoriens, les Maldiviens et les Mauriciens. Les dames seront aux côtés des Seychelloises, Comoriennes et Mauriciennes. En rugby, les 4 équipes sont dans une poule unique et tout le monde rencontre tout le monde. Madagascar, La Réunion, Mayotte et Maurice sont tous représentés en rugby à 7 hommes et dames. Le football est l'une des disciplines les plus attendues. 30 ans sans remporter la médaille d'or, Madagascar se fixe comme objectif principal cette première place. A l'issue du tirage au sort d'hier, les Barea auront comme adversaires les Seychellois et les Mauriciens dans la poule A.

Composition des poules

Basket 5x 5 hommes

Poule A

Madagascar/La Réunion/Comores

Poule B

Mayotte/Seychelles/Maurice

Basket 5x5 dames

Poule A

Madagascar/Comores/Mayotte/Maurice

Poule B

La Réunion/Maldives/Seychelles

Basket 3x3 hommes

Poule A

Madagascar/Maurice/La Réunion

Poule B

Maldives/Seychelles/Mayotte

Basket 3x3 dames

Poule A

Madagascar/Maurice/La Réunion

Poule B

Maldives/Seychelles/Comores

Football

Poule A

Madagascar/Seychelles/Maurice

Poule B

La Réunion/Mayotte/Comores

Handball dames

Poule A

Madagascar/Seychelles/Comores/Maurice

Poule A

La Réunion/Maldives/Mayotte

Handball hommes

Poule A

Madagascar/Comores/Maldives/Maurice

Poule B

La Réunion/Seychelles/Mayotte

Volley-ball dames

Poule A

Madagascar/ La Réunion/Mayotte

Poule B

Seychelles/Maurice/Maldives

Volleyball hommes

Poule A

Madagascar/La Réunion/Maldives

Poule B

Maurice/Seychelles/Comores/Mayotte

Rugby à VII hommes et dames

Madagascar/La Réunion/Maurice/Mayotte