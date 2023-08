Madagascar: Les réactions des fédérations

Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basket-ball (Fmbb) :

« Je tiens à féliciter le Comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI) parce que ces derniers temps, le COJI a été malmené, mais je pense que ce tirage au sort marque la sériosité, marque le commencement et l'ouverture des jeux. Je tiens également à remercier l'Etat car il y a deux mois, il y avait beaucoup de doutes, alors qu'aujourd'hui, on voit que les choses se mettent en place. Le dernier tirage au sort est fait, je pense qu'on va pouvoir maintenant entrer dans les jeux, et j'encourage les pays participants à bien se préparer et à venir à Madagascar dans de très bonnes conditions. On espère que les jeux vont se tenir comme le tirage au sort d'aujourd'hui ».

Alfred Andriamanampisoa, vice-président de la Fédération malgache de football (FMF) :

« Je souhaite bon match à tous. Tout le monde adore le football, et j'espère qu'il y en aura du spectacle lors de ces jeux à domicile ».

Clarisse Régina Raheriarijaona, présidente de la Fédération malgache de hand-ball (FMHB) :

« Aujourd'hui c'est un grand jour puisque la onzième édition des jeux des Îles va se tenir vraiment à Madagascar. Je tiens également à remercier tous les présidents de fédération ainsi que les athlètes pour leurs efforts et sacrifices durant cette préparation et ces regroupements. Nous souhaitons succès à tous les participants de ce XIe JIOI ».

%

Mamy Ranaivoson, vice-présidente de la Fédération malgache de volley-ball (FMVB) :

« Après les Jeux des Îles de 1990 et ceux de 2007, nous voici à nouveau de retour à Madagascar pour la troisième fois. Des milliers d'athlètes issus des sept îles de l'Océan Indien unis dans un même rêve participeront dans 19 disciplines. Les JIOI ont été toujours organisés dans le respect mutuel, la fraternité et la paix ... continuons donc à considérer l'éthique et valeur sportive tel que le dépassement de soi, l'ouverture à tous sans distinction, le respect des règles, l'égalité des concurrents au départ, l'incertitude des résultats et fondamentalement, le fair-play ».

Marcel Rakotomalala, président de la Malagasy Rugby (MR) :

« Je remercie l'Etat malgache pour l'accueil de cette édition des JIOI. Je remercie aussi le ministre de la jeunesse et des sports qui oeuvre actuellement pour la réussite des jeux. C'est un honneur pour nous de pouvoir participer à cette grande compétition, qui est la deuxième participation pour la discipline du rugby. J'espère que Madagascar remportera la première place lors de ce JIOI à domicile ».